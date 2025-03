Marieta Díaz li roba la victòria a Maica Benedicto i abraça la glòria a 'GH DÚO'

Aquesta nit, 'GH DÚO' ha tancat etapa nomenant guanyadora i donant pas a la nova edició de 'Supervivientes'. Maica Benedicto i Marieta Díaz han estat les dues finalistes que s'han enfrontat al duel final per alçar-se amb el maletí. Després de 10 setmanes de concurs, l'audiència ha premiat la seva concursant favorita amb el premi de 50.000.

Però abans, les concursants han viscut una nit plena d'emoció i llàgrimes. Després de les inesperades expulsions de Sergio Aguilera i Óscar Landa, ha estat el moment que les dues finalistes s'acomiadin de la casa. Entre llàgrimes, les dues s'han passejat per última vegada per la casa que, durant tres mesos, les ha vist riure i plorar.

| Mediaset

La primera a fer-ho ha estat Marieta Díaz, que ha rebut els elogis del Súper entre llàgrimes. "Aquesta casa transforma les persones i després d'això no ets la mateixa", li deia la omnipresent veu de la casa. "Has deixat la teva essència més pura, t'has mostrat sense censura i per això has arribat tan lluny", l'animava, mentre la jove plorava.

"Creu en tu sempre, perquè vals or", li dedicava abans que abandonés la casa. Al crit del ja mític 'Suso, t'estimo', l'ex de 'La Isla de las Tentaciones' ha deixat Guadalix de la Sierra i posava rumb a plató.

A continuació ha estat el torn de Maica Benedicto, que porta pràcticament 6 mesos convivint amb el Súper. "Això ho he somiat, és molt fort, tinc tot el cos eriçat", es confessava la murciana, que no ha deixat de plorar desconsoladament des de l'expulsió del seu amic Óscar.

"Has aconseguit el que somiaves, entrar en aquesta casa i estàs a un pas de la victòria", li dedicava el Súper, que clarament li guarda un afecte especial. "Et confesso que m'ha encantat acompanyar-te tot aquest temps, qui netejarà ara aquesta casa?", li ha dit.

"Súper, t'estimo molt i et trobaré molt a faltar", s'ha confessat Maica, cada vegada més emocionada. "Gràcies per fer-me evolucionar, per escoltar-me i entendre'm. Et portaré sempre al meu cor", li deia, al que el Súper li responia que ell també l'estimava.

| Mediaset

Durant tot això, els telèfons seguien oberts i mostraven uns percentatges molt igualats. "Els vots segueixen arribant però els percentatges estan molt igualats", anunciava Carlos Sobera davant les dues finalistes, que s'enfrontaven a la seva última entrevista.

Finalment, Marieta Díaz s'imposava a Maica Benedicto com a guanyadora d'aquesta edició de 'GH DÚO'. Contra tot pronòstic, i malgrat que el bàndol dels 'Conocidos' ha estat el favorit durant tot el concurs, finalment el premi ha caigut en el bàndol dels 'Famosos'. Marieta ha rebut el xec de Lucía Sánchez, guanyadora de l'edició passada, abans de fondre's en una abraçada amb els seus companys.