Preocupació per Laura Madrueño després d'un cop a uns dies de 'Supervivientes'

Queden concretament vuit dies perquè el programa de 'Supervivientes' comenci. Serà el proper dijous, 6 de març, quan els concursants es llancin de l'helicòpter i comencin a viure la seva experiència a les platges d'Hondures.

Fins al moment, els concursants confirmats per la cadena són deu: Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almacor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew i Samya Aghbalou. Aquests són els noms dels propers supervivents i no se sap si se n'afegirà algun més.

Pel que fa a aquesta edició, Jorge Javier Vázquez continua al capdavant de les gales dels dijous de 'Supervivientes'. Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondurescom a presentadora des de l'illa. Per la seva banda, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.

Precisament Laura Madrueño porta totes aquestes setmanes preparant-se per acomiadar-se d'Espanya i posar rumb a l'aventura. Però aquesta setmana és notícia i no per això, sinó per unes informacions sobre la seva vida privada que podrien fer-la trontollar.

| Mediaset

La revista 'Diez Minutos' ha publicat en exclusiva unes fotografies que provarien una suposada crisi entre ella i el seu marit, Álvaro Puerto, a pocs dies del seu llarg viatge a Hondures. A les imatges es pot veure la presentadora traslladant les seves pertinences a casa dels seus pares al barri madrileny de Chamberí. La seva mare va ser l'encarregada d'ajudar-la amb les maletes.

Pel que sembla, la parella estaria travessant un sotrac des de fa un parell de mesos i la presentadora es va instal·lar al pis familiar abans de viatjar a Hondures. Després de portar l'equipatge a casa dels seus pares, Laura Madureño es va disposar a agafar la bossa d'esport per anar al gimnàs amb certa cara de cansament.

A més va aprofitar per fer alguna trucada i dies abans, va viatjar a Sant Sebastià per acomiadar-se de les seves amigues i els seus pares sí que van acudir a aquesta escapada però no el seu marit Álvaro Puerto. Sumant a això, per Sant Valentí no es van intercanviar missatges a les xarxes socials.

Sigui com sigui, la periodista ja ha viatjat fins a Hondures on passarà els propers cinc mesos envoltada de natura. Pot ser que aquesta propera experiència i la distància li facin reflexionar sobre el futur de la seva relació.