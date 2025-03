'Supervivientes' deixa anar la bomba amb el fitxatge estrella de Terelu Campos

Terelu Campos és el fitxatge estrella d'aquesta edició de 'Supervivientes'. Després de moltes setmanes de rumors, 'De Viernes' ha revelat que la col·laboradora viatjarà a Hondures la pròxima setmana per participar en el reality. No obstant això, la clau està en què no l'han confirmada com a concursant, per la qual cosa tot apunta que tan sols viatjarà com a visita amb alguna missió.

"Crec que no és una qüestió de valentia, és una qüestió d'enajenació mental", deia Terelu Campos, que no s'ha emocionat amb la confirmació. "Crec que no en sóc molt conscient. He començat l'any 2025 amb alguna cosa que m'ha hagut d'ocórrer al cervell després de tantes coses que he fet", afegia amb humor sobre el seu paper a 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, Terelu Campos ha parlat del que suposarà separar-se de la seva família: "El que més pena em fa al món és deixar aquí el meu nét. Tinc diverses setmanes de feina a tope. Dilluns vaig anar a veure'l i just acabava de quedar-se adormit i tinc un sentiment de moltíssima pena".

| Mediaset

"Vaig a guanyar, però heu de saber moltes coses", afegia, deixant a l'aire la realitat de la seva participació a 'Supervivientes'. A més, té ganes de treballar amb el seu antic company: "A Jorge Javier Vázquez no li tinc moltíssima por després de tants anys treballant amb ell"

A més, no ha trigat a entrar en directe Carmen Borrego: "Si s'ho proposa ens pot sorprendre, perquè Terelu quan es posa, es posa. No li donaré consells, més que el temps que estarà allà és molt dur, però és una de les coses que més m'ha ajudat a la meva vida psicològicament. Quan ets capaç de saber que t'has llançat d'un helicòpter, no has menjat, has dormit en una platja... A mi el que m'agradaria seria anar amb ella per dir-li com es fan les proves, com es cuida el foc", deia amb molt humor Carmen Borrego.

Cal destacar que el càsting de 'Supervivientes' està format per Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew, Samya Aghbalou i Ángela Ponce. No obstant això, Telecinco ja ha anunciat que no anunciarà més concursants fins a l'estrena, el pròxim dijous 6 de febrer, quan es completarà el càsting.