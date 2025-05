El canvi físic impactant de Joshua Velázquez després de tres mesos a 'Supervivientes'

Joshua Velázquez es va convertir en un dels últims expulsats de 'Supervivientes'. Després d'una nit plena de tensió a la Palapa, els nominats Álex Adrover, Pelayo Díaz i el mateix Joshua es van enfrontar al veredicte. Finalment, va ser el canari qui va haver d'abandonar l'aventura.

Aquesta expulsió del jove va estar precedida per una forta davallada física i emocional que va patir fa unes setmanes, quan va haver de ser evacuat d'urgència per un herpes zòster. Tot i que va aconseguir mantenir-se al concurs salvant-se tres vegades consecutives, a poc a poc va anar perdent força. Tanmateix, com en tota situació difícil, també hi va haver un costat positiu. L'exconcursant va poder gaudir del seu primer gran banquet i veure's per primera vegada davant del mirall després de més de tres mesos d'aventura.

En destapar el mirall, el mateix protagonista no s'ha reconegut. "Que estrany em veig amb barba, tinc cabells blancs!". No s'ho ha pogut creure en cap moment, assegurant la seva negativa d'estar així a Espanya o de passejar-se per la capital amb aquest nou look. A més, ha expressat que el seu bigoti crescut s'assembla "a un gerro de flors".

| Mediaset

Tot i això, el dissenyador està molt content amb el seu canvi físic i no li ha desagradat del tot aquest cabell llarg: "Em deixaré així el bigoti i la barba". Pel que fa al cos, l'exsupervivent no ha vist grans canvis. "El cos me'l veig normal, soc molt prim".

Després d'això, ha viscut una dutxa amb aigua calenta, sabó i xampú que li ha sabut a glòria. "Enyorava molt l'olor de xampú". Però el que més ha enyorat ha estat el desodorant. "Fa dos mesos i mig que no em poso desodorant i faig olor d'aixella".

Content amb el seu canvi físic i ja net, l'últim pas va ser gaudir d'un gran àpat. Hamburgueses, pizzes, fruita, brioixeria són només alguns dels aliments que ha pogut gaudir Joshua Velázquez. Tanta era la quantitat de menjar que no sabia per on començar i fins i tot gairebé se li han escapat les llàgrimes.