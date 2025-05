Un micròfon obert capta les paraules de Bibiana Fernández contra el físic de l'Anita

L'última expulsió de 'Supervivientes' va deixar llàgrimes a Hondures, però també una bona dosi de tensió al plató de 'El Programa de Ana Rosa'. La sortida definitiva de Carmen Alcayde va ser l'eix d'un encès debat entre col·laboradors. Un debat en què Bibiana Fernández va tornar a deixar clar que no té pèls a la llengua.

Mentre s'analitzava la reacció emotiva de Montoya davant la marxa de la seva companya, Bibiana Fernández va posar en dubte la sinceritat de les seves emocions: "Jo he de dir una cosa. Aquest plor seria si et fessin fora a tu. Ell està tan passat de rosca, el vaig veure amb la gosseta, que té una gosseta d'aigües...".

Aquest comentari va generar certes friccions entre els tertulians de 'El Programa de Ana Rosa'. La presentadora va intentar posar una mica de calma atribuint la sensibilitat del concursant al desgast físic i emocional que comporta el reality, mentre Cristina Cifuentes aportava que "els sentiments es magnifiquen". Tanmateix, Bibiana Fernández no va donar el seu braç a tòrcer: "Ell ja està magnificat", va sentenciar.

| Mediaset

La tensió va pujar quan Jano Mecha, en plena crònica dels moments previs a l'expulsió de 'Supervivientes', va ser interromput per un micròfon obert. Mentre la càmera l'enfocava, es va sentir de fons Bibiana Fernández llançar un comentari que ha generat un autèntic rebombori a les xarxes: "Anita, lo gorda que està!". Davant la sorpresa, Ana Rosa Quintana li va demanar aclariment, i la col·laboradora no va dubtar: "Anita, per estar en una illa!".

La presentadora va intentar suavitzar l'afirmació assegurant que "està inflada", tot i que l'explicació no va convèncer Bibiana Fernández. El comentari arriba enmig de rumors sobre un possible embaràs d'Anita, rumors que fins i tot van portar a fer-li una prova al programa. Tanmateix, el diagnòstic mèdic va ser clar: Anita està inflada per una bactèria i no per un embaràs.

En audiències, aquest divendres 30 de maig,'El Programa de Ana Rosa' va ser líder absolut de la seva franja amb un estupend 15,4% de share i una mitjana de 330.000 seguidors. A més, més d'1,3 milions d'espectadors únics van passar pel programa.