Joaquín Prat diu el que molts pensen sobre l'Anita i el Montoya a 'Supervivientes'

Montoya i l'Anita han tornat a viure una nit d'allò més íntima a 'Supervivientes'. Davant la possibilitat d'expulsió del jove, la parella no va perdre l'oportunitat de passar unes últimes hores tan units com fos possible. Això ha estat comentat al plató de 'Vamos a ver' pels col·laboradors.

"Té molt de mèrit en una estoreta, intentar tapar-te perquè no et captin, amb els companys dormint al costat...", ha arrencat el debat Joaquín Prat. "L'estratègia que té perquè no els escoltin, que li mossega la mà", afegia Adriana Dorronsoro a ' Vamos a ver'. En la mateixa línia opinava Antonio Rossi: "Cal tenir moltes ganes amb tots aquests condicionants i amb gent al costat..."

"Sempre que veig aquests vídeos que sempre em fan molta gràcia em pregunto si ho fan de veritat perquè els ve de gust i de manera genuïna o ho fan perquè saben que és el vídeo que han de donar per si de cas Montoya surt i és el seu últim dia", plantejava en directe María Lázaro.

| Mediaset

D'aquesta manera, Alexia Rivas ho ha tingut clar: "Crec que ja els hem vist prou cavalcar en l'edició anterior com perquè això sigui una novetat. Crec que si ho fan és perquè els ve de gust, però m'impressiona". "Si ho fas, no pots no fer-ho de veritat. Hi ha unes qüestions fisiològiques que si no són de veritat...", afegia també Joaquín Prat.

"I amb lo bruts que estan, jo m'imagino llepar aquella pell plena de merda...", opinava Alexia Rivas. "Però si estàs amb un brut i tu estàs neta doncs bé, però si són dos bruts dius: doncs endavant", afegia Adriana Dorronsoro.

Per la seva banda, Giovanna González va voler destacar el canvi del jove a 'Supervivientes': "Em crida l'atenció el canvi d'actitud de Montoya. Fa dues setmanes deia: 'si em torno a enamorar vull tornar a sentir un amor com el que tenia amb l'Anita...'. I ara és l'home més enamorat de l'Anita que existeix al planeta en qüestió de dues setmanes"

"Estan vivint una realitat paral·lela, una cosa és el que diuen allà i una altra és el que passarà fora. Montoya dirà: 'aprofitaré tot i després quan sortim potser anem per altres camins'", concloïa Kike Calleja.