La mare de l'Anita apareix ara i dedica unes paraules a Montoya a 'Supervivientes'

A tan sols unes setmanes perquè 'Supervivientes' arribi al seu final, la tensió creix a Hondures. El reality s'enfronta aquest diumenge a una expulsió inesperada que podria deixar fora un dels grans protagonistes d'aquesta edició. Entre els nominats es troben de nou Montoya i Anita Williams, una de les parelles més comentades de 'Supervivientes'.

El seu pas per 'Supervivientes' no ha estat exempt de polèmica. El que va començar sent un retrobament incòmode després del seu pas per 'La isla de las tentaciones', s'ha transformat en una sorprenent reconciliació que ha donat molt de què parlar. Tots dos han protagonitzat escenes de gran complicitat i intimitat a l'illa, arribant fins i tot a mantenir relacions sexuals, cosa que recentment va incloure un ensurt per un possible embaràs.

Tanmateix, més enllà de la convivència diària i els reptes de 'Supervivientes', hi ha un detall que ha cridat especialment l'atenció. I és que cap dels dos ha rebut visites dels seus familiars en el que portem d'edició de 'Supervivientes'. Això havia generat molts dubtes sobre el suport que tots dos tenen fora del reality.

| Mediaset

Ha estat ara, en plena compte enrere per a la final, quan Laura, la mare d'Anita Williams, ha decidit trencar el seu silenci. En unes declaracions recollides per Europa Press, ha ofert la seva visió sobre el que està passant a l'illa.

A diferència de l'hermetisme que ha mantingut fins ara la seva família, Laura es va mostrar clara quan va ser consultada sobre la seva posició en l'última expulsió de 'Supervivientes': "Sí, per descomptat. Si s'ha de salvar algú, doncs preferim Montoya", afirmava sense embuts. Les seves paraules semblen indicar un clar suport al jove, malgrat les anades i vingudes sentimentals que ha viscut amb la seva filla durant el concurs.

Sobre aquesta relació, i davant la insistència dels reporters, Laura va optar per no entrar en detalls. "Són amics i s'estimen molt", va sentenciar, tancant el tema amb elegància i cautela. Tanmateix, amb aquestes declaracions també ha deixat clar que no creu que la relació entre la parella vagi més enllà d'una amistat.