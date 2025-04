Jorge Javier paralitza 'Supervivientes' amb un fort avís per als concursants

Aquesta nit, Jorge Javier Vázquez s'ha hagut de posar seriós. El presentador de 'Supervivientes' ha hagut d'intervenir per donar un toc d'atenció a alguns dels concursants per un motiu de pes. Una bronca que ha anat dirigida a Playa Calma, més concretament a Álex Adrover, Koldo Royo i Álvaro Muñoz Escassi.

Un fort avís que ha vingut precedit d'un vídeo dels concursants d'aquesta platja. En les imatges, l'audiència ha pogut veure un petit recopilatori de les migdiades de la majoria de concursants de Calma. "Alguna cosa a dir del que heu escoltat?", preguntava el presentador amb sorna.

Davant les respostes incrèdules dels supervivents, Jorge Javier Vázquez ha intervingut per retreure'ls que passin l'estona a Hondures dormint. Però això no era tot, ja que el català ha donat pas a un nou vídeo en què es veia a diversos dels concursants admetent parlar les coses darrere de càmeres.

| Mediaset

"M'agrada dir-t'ho sense càmeres", arribava a afirmar Álex Adrover, en plena discussió amb Joshua Velázquez. No era l'únic, Koldo Royo i Álvaro Muñoz Escassi també comentaven haver parlat diverses coses quan les càmeres del programa no estan gravant.

"Esteu falsejant la realitat"

No és la primera vegada que als homes de Playa Calma els acusen de no mostrar-se de veritat davant l'audiència. Anita Williams, qui ha conviscut amb ells des de l'inici, els ha acusat de canviar la seva actitud quan saben que els estan gravant. Una cosa amb la qual Jorge Javier Vázquez estava d'acord.

"Quan hi ha càmeres us feu la migdiada i quan no n'hi ha, parleu els temes de la convivència", els recriminava el presentador, molt seriós. Un moment que el comunicador aprofitava per recordar-los que 'Supervivientes' no només és un programa d'aventures, sinó també de convivència. "Els assumptes de convivència no han de ser tractats fora de càmeres per respecte a l'audiència. Esteu intentant falsejar la realitat", els retreia.

No obstant això, la bronca no acabava aquí. Per descomptat, Jorge Javier recalcava que no els estava demanant que "armessin gresca", però sí que els demanava que es mostressin reals. "Volem veure com jugueu, no pot ser que oculteu a l'espectador els vostres moviments", continuava.

A més, llançava un clar dard a Álvaro Muñoz Escassi, al que ja ha acusat directament de no mullar-se en res. "El que fem així és anar de tapats i anar del que no som perquè vagin passant les setmanes i pujar el comptador", deia el català.

Per acabar, Jorge Javier Vázquez llançava un important missatge als concursants. "Els veritables concursants de 'Supervivientes' són els que juguen, es mullen i són còmplices amb l'espectador", sentenciava molt decidit.