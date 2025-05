Alexia Rivas sentencia amb una frase el futur de Montoya a 'Supervivientes'

L'expulsió de Carmen Alcayde de 'Supervivientes' era esperada per a molts, però no ha deixat de generar debat. Montoya seguirà a l'illa una setmana més juntament amb l'Anita. Tanmateix, el plató de 'Vamos a ver' ha debatut sobre el futur del concursant.

El resum de la gala d'ahir amb el drama al màxim, aquella amistat trencada, aquelles traïcions. Fan un pla general dels que són al galliner de dalt, Álex, Borja, Escassi, Pelayo i Damián i les cares de tots ells flipant...", començava Joaquín Prat el debat. "La cara final quan se salva Montoya, la de Pelayo la que més, es llegeix en les seves ments un 'a aquest no el fem fora d'aquí ni morts'. Van pensar 'mare meva, a la final'", assenyalava Sandra Aladro.

Tanmateix, Alexia Rivas no opinava el mateix a 'Vamos a ver': "S'ha salvat per un punt, no és que diguem que hagi estat el primer salvat... Corre perill, ha perdut moltíssims adeptes, i ja ho vaig dir en el seu dia que ja en porta perduts 100.000 seguidors. A aquest pas acabarà en negatiu el concurs".

| Mediaset

"No és la primera vegada que se salva Montoya i, encara que sigui un pesat, la gent l'estima. El problema és que els que eren a la bancada de dalt són els que han de veure perillar el seu futur", deia Kike Calleja. "És veritat que Montoya et cansa moltíssim, però de cop fa alguna cosa que dius: 'és un ésser necessari al concurs'", afegia Alejandra Rubio a 'Vamos a ver'.

A més, Adriana Dorronsoro també ha assenyalat l'expulsió de Carmen Alcayde de 'Supervivientes': "Caldrà veure l'actitud de la Carmen. Allà ha dit que queda bé amb tothom i tot fenomenal, però caldrà veure quan arribi a Espanya a qui li fa canya i crec que serà l'Anita". "Els seus amics íntims, l'Anita i en Montoya, no van ser gens generosos amb la Carmen. Li van muntar un sidral...", afegia Alexia Rivas.

"Sap que ha aprofitat el boom, s'ha ficat en un trio, i li ha beneficiat. Ara estan veient si hi ha hagut aprofitament real o no, al marge de l'amistat que tingui o no amb Montoya. L'Anita crec que creu que s'hi ha arrimat per benefici propi, i ho ha fet molt bé", concloïa el debat Antonio Rossi a 'Vamos a ver'.