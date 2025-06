Arkano es confessa sobre les seves addiccions després del seu pas per 'Supervivientes'

El pas d'Arkano per 'Supervivientes' va ser una oportunitat perquè el gran públic descobrís una faceta molt més íntima del raper. Lluny de l'escenari i de les batalles de freestyle que el van fer famós, l'artista va deixar veure el seu costat més vulnerable en un entorn extrem. A més, va forjar vincles sincers amb companys com Gorka Ibarguren i Rubén Torres, que van ser el seu principal suport en moments que, fins ara, havien romàs ocults.

I és que rere l'aparent fortalesa que va mostrar a 'Supervivientes', s'hi amagava un procés personal delicat que el mateix Arkano ha decidit compartir recentment. En un exercici d'honestedat, l'alacantí va confessar que no ho estava passant bé durant l'experiència televisiva: "Durant el programa ho vaig passar molt malament. De vegades pensava que, si m'expulsaven de l'illa, el primer que faria seria prendre'm una cervesa. Perquè l'alcohol era el meu mecanisme per evitar el dolor i allà estàs tota l'estona amb dolor".

L'arrel d'aquesta lluita interna es remunta a abans de 'Supervivientes'. Dos mesos enrere, al febrer, Arkano va utilitzar les seves xarxes socials per comunicar als seus seguidors que estava travessant una etapa de recuperació per addiccions. Un procés que, segons va explicar, es va intensificar després d'una ruptura amorosa: "Després d'una ruptura amorosa les coses se'm van anar de les mans i vaig tornar a quelcom que ja passava abans de decidir dir sí al programa".

| Mediaset

En una entrevista amb Lecturas, Arkano ha explicat que es troba en un moment molt més positiu de la seva vida: "Ara mateix estic molt bé. Les primeres setmanes van ser més dures, al final és un procés complicat, però ara ja vaig una mica en velocitat de creuer i sento que la meva vida ha millorat en tots els aspectes. Ho comentava amb la meva parella l'altre dia, que la meva vida en tres mesos ha canviat i millorat completament, em sento més creatiu, amb més energia… tot".

Tot i els avenços, reconeix que l'exposició mediàtica no ha estat fàcil de gestionar. "Ha estat molta pressió, s'ha generat molta conversa, però al final la pressió i l'exposició pública és quelcom amb què fa molts anys que hi lluito, així que en certa manera ja hi estic acostumat", va concloure.