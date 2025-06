Emoció a 'Supervivientes' en expulsar un concursant a les portes de la final

Després de més de 95 dies d'aventura a Hondures, 'Supervivientes' escalfa motors per celebrar la seva esperada gran final. Com cada any, només 4 concursants aconseguiran assolir aquesta fita i plantar-se a l'icònic helicòpter que aterra al pàrquing de Mediaset. Tan a prop de viure aquest moment emotiu, Anita Williams, Borja González, Damián Quintero, Makoke i Montoya es juguen l'expulsió en una nominació complicadíssima.

Recordem que la gala passada, Álvaro Muñoz Escassi va aconseguir erigir-se com a líder en una ronda de nominacions molt igualades. Unes votacions tan dividides que feien que l'exgenet fos l'únic a lliurar-se i que fins i tot no pogués nominar directament. A més, amb la tensió més alta que mai, l'expulsió s'ha resolt aquest diumenge, al 'Conexión Honduras' amb Sandra Barneda.

Una expulsió sorpresa que ha agafat desprevinguts els supervivents, que estan acostumats a viure les eliminacions a les gales dels dijous. Tanmateix, després de la sortida de Pelayo Díaz, un dels pilars d'aquesta edició, el reality agafa embranzida i ja ha desvetllat qui és el nou expulsat.

| Mediaset

A les portes de la final

Una expulsió que ha començat no només amb els al·legats de cadascun dels nominats, sinó també unes estadístiques de rècord. I és que segons desvetllava la presentadora, Damián Quintero ha estat el supervivent que més vegades s'ha alçat amb el lideratge, amb 6 victòries. El segueix Anita Williams, amb un total de 4 i Borja González, amb 3.

Per la seva banda, Montoya és qui acumula més nominacions i salvacions del públic, amb 7. El segueix la seva exparella, que ha sortit a la palestra un total de 5 vegades. Amb aquestes dades, Sandra Barneda ha fet un petit repàs pel concurs de 5 dels concursants clau d'aquesta edició de 'Supervivientes'. Després d'això, la catalana ha anunciat el tancament de línies per conèixer el nom de l'expulsat.

En aquesta ocasió, els nominats s'aniran salvant en ordre aleatori i no per ordre de més a menys votat. Un canvi radical al que es fa normalment, però que manté la tensió i la incertesa fins al final.

Després d'això, Damián Quintero ha estat el primer salvat d'aquest 'Tierra de Nadie'. Una decisió que ha sorprès molt els seus companys, que mostraven cares de xoc en conèixer la decisió del públic. L'han seguit Montoya i Borja, deixant el duel d'expulsió entre les dues noies.

Finalment, la salvada ha estat Anita Williams, cosa que significa que Makoke ha estat l'expulsada d'aquesta nit. "Moltes gràcies a totes les persones que han dedicat un minut per votar-me", s'emocionava la jove, que s'ha emocionat molt amb la salvació.

"Això és una barbaritat", es pronunciava l'expulsada, que esclatava en llàgrimes en saber que havia d'abandonar 'Supervivientes'. "Jo he crescut personalment aquí i me'ls emporto a tots. Tinc uns mesos molt bonics per davant i me'n vaig molt molt feliç", s'acomiadava la col·laboradora, entre llàgrimes.