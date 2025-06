Nominació multitudinària en un 'Supervivientes', que viu una nova expulsió sorpresa

Nova nit de nominacions a 'Supervivientes' i, amb la recta final ja estrenada, són més decisives que mai. Una ronda de votacions que ha decidit els pròxims nominats que es jugaran la seva permanència al concurs enfrontant-se a la decisió de l'audiència.

Com sempre, abans s'ha celebrat un emocionant joc de líder. En aquesta ocasió, els concursants han hagut de crear un recorregut amb unes fitxes que posteriorment havien de fer caure en efecte dòmino. Un joc que Álvaro Muñoz Escassi ha arrasat en menys de 4 minuts, alçant-se amb el collaret de líder i obtenint tant la immunitat com el poder de la nominació directa.

Així, l'exgenet torna amb força a 'Supervivientes' després de salvar-se in extremis de l'última expulsió. Una nominació molt dura per al sevillà, que havia arribat a confessar que li semblava bé si era expulsat. Tanmateix, aquesta victòria sembla haver-li pujat l'ànim i demostra que encara queda Escassi per estona.

Comencen les nominacions

Després d'això, Makoke ha iniciat la nova ronda de nominacions, que tornava a apuntar a Montoya. "No vull nominar ningú més perquè em porto molt bé amb tothom", es justificava la tertuliana, que fa setmanes que no canvia el seu vot.

Molt més ha sorprès la votació de Damián Quintero, que per una vegada ha deixat de votar per Montoya. Aquesta vegada, el seu vot anava dirigit a Borja González. "No tinc res en contra d'ell, és un tio excel·lent però el veig fort i som a la recta final", sentenciava el karateka, mostrant la seva decisió d'alçar-se com a guanyador.

Després era el torn d'Anita Williams, que votava per Damián Quintero. Recordem que el karateka acaba de tornar al concurs després de l'abandonament per lesió d'Álex Adrover. Una cosa que la jove ha ressaltat durant la seva nominació, assegurant que no veu just que el karateka hagi menjat fora. "Es nota molt la força amb què ve", apuntava la catalana.

| Mediaset

El següent era Montoya, que també apuntava a Makoke a causa de la mala relació que mantenen des de l'inici del concurs. Finalment, Borja González tancava aquestes votacions amb el seu vot a Damián Quintero. "Ha estat expulsat, ha estat un parell de dies fora i crec que no parteix de les mateixes condicions", apuntava el guàrdia civil.

Per tant, les nominacions del grup quedaven amb Damián nominat amb tres punts i un triple empat en la segona posició. Makoke, Montoya i Borja González rebien tots un punt i, per tant, conformaven la llista de nominats juntament amb el karateka.

Tanmateix, aquesta situació ha creat un moment inèdit a 'Supervivientes' ja que, a priori, Anita Williams era l'única concursant que es salvava. Tanmateix, també significava que era l'única opció que Escassi, com a líder, podia nominar directament. D'aquesta manera, la jove s'ha unit automàticament a la nominació i es jugarà l'expulsió sorpresa d'aquest pròxim diumenge.

Així és, aquesta setmana torna a haver-hi expulsió sorpresa i és que, amb la final a tocar, el ritme de 'Supervivientes' s'intensifica. El pròxim diumenge, amb Sandra Barneda al 'Conexión Honduras', coneixerem el nom del dotzè expulsat i viurem unes noves nominacions.