Polèmica pel que fa a Álvaro Muñoz Escassi en plena prova a 'Supervivientes'

Les darreres setmanes de Álvaro Muñoz Escassi a Hondures estan sent una muntanya russa d'emocions. L'exgenet no aixeca el cap des que el programa va desmentir les greus acusacions que va llançar contra Montoya i ja va fer l'amenaça de marxar a la darrera gala. Ara, la seva actitud durant una de les proves de recompensa ha encès totes les alarmes sobre la deriva que està prenent el seu concurs.

Cal destacar que el concursant sempre ha estat un dels supervivents que més seriosament s'ha pres els jocs i proves al llarg del concurs. I és que tot i que l'estratègia d'Escassi a 'Supervivientes' ha estat la de mantenir un perfil baix, els reptes sempre han estat on més ha destacat. Per això, la seva actitud derrotista en directe ha sorprès el públic, que ha qüestionat els seus veritables motius.

L'estranya actitud d'Escassi en directe

Tot va passar al 'Conexión Honduras' d'aquest diumenge, quan els concursants s'han enfrontat a una nova prova de recompensa. En aquesta ocasió, l'atzar ha decidit els dos grups que s'enfrontarien al joc. D'una banda, Borja, Makoke i Damián, mentre que a Álvaro Muñoz Escassi li ha tocat amb els seus dos grans enemics: Montoya i Anita.

El repte consistia a mantenir-se penjat d'una corda mentre es recolzaven en una rampa inclinada sobre el mar. Un joc que posa a prova la força i la resistència dels supervivents, que lluiten per un impressionant coulant de xocolata. El concursant que més resistís a l'estructura, s'enduria la recompensa per a ell i per al seu equip.

| Mediaset

Contra tot pronòstic, Álvaro Muñoz Escassi ha estat el primer a caure, aguantant només uns pocs minuts. Una actuació molt diferent de la que l'exgenet sol mostrar a les proves, que parteix aquesta setmana com a líder. Després de veure'l caure, han estat molts els col·laboradors des d'Espanya que han alçat la veu per qüestionar-lo.

I és que la mala relació que el sevillà manté amb l'exparella de 'La Isla de las Tentaciones' podria tenir-hi alguna cosa a veure. "Acabem de veure un vídeo que diu que no compartiria taula amb ells i ara això", apuntava Kiko Jiménez, exconcursant de 'Supervivientes'.

No era l'únic que remarcava que Escassi podria haver-se llençat per no haver de compartir amb la parelleta. Tanmateix, algunes veus s'han alçat per trencar una llança a favor del genet. És el cas d'Álex Adrover, que acaba d'arribar d'Hondures a Espanya. L'actor recordava que el genet "té 51 anys" i que arrossega problemes d'esquena i genoll des de l'inici de 'Supervivientes'.