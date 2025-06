Alexia Rivas assenyala ara la contradicció de Montoya a 'Supervivientes'

El mal rotllo entre els concursants de 'Supervivientes' continua augmentant mentre s'acosta la final. Montoya i Anita viuen cada cop més apartats del grup i els han acusat de ni tan sols dir-los bon dia. Aquest tema s'ha tractat a 'Vamos a ver', amb opinions dividides.

"No els diuen ni bon dia, on ha quedat l'educació?", es preguntava Joaquín Prat. " Haurem de fer un pont de la concòrdia entre els dos grups perquè això no té cap solució. Acabaran...", opinava Antonio Rossi.

"L'educació no està renyida amb res, poden estar enfrontats pel que sigui, però el bon dia no es nega a ningú. Per exemple, moltes vegades jo he estat enfrontat amb la nostra companya Alejandra Rubio, però ella mai m'ha negat un bon dia", deia Alessandro Lequio. Una opinió que llavors reconfirmava Antonio Rossi sobre 'Supervivientes': "Per això ho dic, posen alguna cosa pel mig o es quedaran tots dos aïllats sense cap resultat".

| Mediaset

"Em fa gràcia que Montoya i Anita parlin d'educació, que és precisament el que més els manca i el que menys han tingut en tot el concurs. Els manca una educació absoluta. Són uns tros de mal educats, han faltat al respecte a Makoke, a Pelayo, a tots els seus companys, que ara no demanin el que no donen", opinava diferent Alexia Rivas.

Per la seva banda, Alejandra Rubio llançava una pregunta: "I a l'Anita i Montoya no els han faltat al respecte? Escassi no els ha faltat al respecte? No li ha faltat al respecte a l'Anita parlant dels seus valors?". "Jo mai he vist cap d'ells insultar o parlar com ho fa Montoya, mai ho he vist en tota l'edició. Montoya porta faltant al respecte, dient-li lucifer i dimoni a Pelayo. És una persona molt mal educada", responia Alexia Rivas.

"I Pelayo li ha dit que no sap ni sumar, li ha dit altres coses", defensava Alejandra Prat al jove a 'Supervivientes'. Per la seva banda, Joaquín Prat ho tenia clar: "El bon dia i bona nit són uns mínims"