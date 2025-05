Alejandra Rubio assenyala Makoke després d’un gest contra Terelu Campos a ‘Supervivientes’

Terelu Campos ha tornat a deixar l'illa de 'Supervivientes' després de dues setmanes de convivència. La col·laboradora ha tornat al reality amb una missió molt especial, que ja ha complert. Tanmateix, en aquesta segona etapa a 'Supervivientes' ha quedat més clar que mai la mala relació entre Terelu Campos i Makoke.

"Ara hauràs de recompondre la relació entre Makoke i la teva mare, ho tens complicat", començava Joaquín Prat el debat a 'Vamos a ver'. "És cosa d'elles, jo no m'hi ficaré en aquests temes. Tinc curiositat, però crec que tot comença pel que deia, que al final la confiança fa fàstic, és la persona que més coneixia allà dins i potser no li passaven certes coses que a altres sí, però ja s'ha torçat la cosa fins a un altre nivell", deia Alejandra Rubio.

"Quan li van dir a la teva mare que ja marxa, Makoke li diu a la teva mare 'bon viatge' i ho diu amb retintín. Mira en Pelayo i comencen a riure tots dos. Ha quedat com una falsa", assenyalava Kike Calleja. D'aquesta manera, Alejandra Rubio ha deixat clar que aquest gest estava fora de lloc: "S'estaven rient d'ella i això sí que no em va agradar gens".

| Mediaset

"Makoke està jugant i sap que per quedar-se s'ha d'arrimar a Pelayo i Damián. Doncs és el que ha fet, ser la seva palmera", explicava Alejandra Prat sobre el seu paper a 'Supervivientes'.

"Coneixent-les a totes dues, sospites d'on pot venir aquest mal rotllo?", preguntava Antonio Rossi a 'Vamos a ver'. "Sempre s'han portat bé, però és veritat que fa temps que jo vaig tenir un problema amb Makoke i a la meva mare no li va agradar. A partir d'aquí la relació no acaba de funcionar mai, sempre es porten bé, però hi ha alguna cosa que fa que estiguin en desacord", responia.

"No ho acabo d'entendre del tot, per cap de les dues bandes. Si li preguntes a Makoke probablement dirà que no passa res, per això és impossible saber-ho", concloïa Alejandra Rubio.