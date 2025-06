Emotives reaccions a 'Supervivientes' després d'anunciar la recta final del programa

Després de gairebé 90 dies de concurs, el final d'aquesta intensa edició de 'Supervivientes' ja és a tocar. A falta de viure l'última expulsió sorpresa del concurs, Sandra Barneda ha fet un anunci important durant la gala d'aquest diumenge que ha generat tot tipus de reaccions. Segons anunciava la presentadora, el reality engega la seva recta final i ha proclamat finalistes a quatre concursants: Pelayo, Makoke, Escassi i Borja.

"M'ha fet molta il·lusió anunciar-vos la recta final, perquè tots esteu donant una lliçó espectacular", els felicitava la presentadora, orgullosa dels seus concursants. Un anunci que ràpidament ha generat tot tipus de reaccions emotives. Mentre alguns (com Makoke, Pelayo o Anita) es posaven a plorar, altres es miraven còmplices o celebraven aquest fet.

Làgrimes i sorpresa a La Palapa

De fet, la tertuliana de Telecinco ha estat la primera a pronunciar-se sobre això. Entre llàgrimes, Makoke s'ha mostrat molt il·lusionada d'haver arribat a aquestes alçades de concurs. "M'emociono molt perquè no pensava que arribaria aquí", deia ella, "per això estic molt emocionada i contenta", sentenciava.

Una notícia que ha arribat a emocionar fins i tot el més estoic dels concursants: Álvaro Muñoz Escassi. "Mira que et costa, però aquí et tinc un altre diumenge a flor de pell", li deia Sandra Barneda, de broma. Intentant contenir la seva emoció, l'exgenet confessava que ha estat una experiència "molt llarga i dura". "Però em quedo amb tot el que he viscut fins ara, que és impressionant", explicava ell.

Ha tancat la conversa Pelayo Díaz, que també s'ha mostrat molt emocionat amb aquest inesperat inici de la recta final. "Ha estat molt impactant però signifiqui el que signifiqui, és que l'horitzó s'acosta i és molt emocionant la veritat", sentenciava el concursant de 'Supervivientes'.

De moment, quatre concursants ja han estat proclamats finalistes d'aquesta edició: Makoke, Pelayo Díaz, Borja González i Escassi. Els altres quatre, queden a l'espera que es resolgui l'expulsió sorpresa. Anita Williams, Damián Quintero, Montoya o Álex Adrover, un d'ells abandonarà aquesta mateixa nit el concurs a només un pas de la recta final.