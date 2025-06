Álex Adrover impacta amb el seu canvi físic després del seu abandonament de 'Supervivientes'

Àlex Adrover ha demostrat ser el clar exemple viu del veritable esperit de 'Supervivientes'. Després del seu abandonament forçat, l'actor ha protagonitzat una transformació física que ja s'ha convertit en un dels moments més recordats de l'edició actual del reality.

Àlex Adrover, que partia com un dels favorits per arribar a la final de 'Supervivientes', va haver d'abandonar a causa d'una luxació al genoll que li va impedir continuar. Tot i aquesta desafortunada lesió, el seu pas pel reality ha deixat una empremta inesborrable tant en l'audiència com en els seus seguidors.

Durant més de 80 dies, Àlex Adrover ha rebut el suport per part del públic, que ha valorat la seva fortalesa i actitud en cada prova. La seva esposa, l'actriu Patricia Montero, ha estat fonamental en aquesta etapa, mostrant a les xarxes socials l'esforç i la dedicació de l'actor. Una cosa que ha contribuït a reforçar la connexió entre la parella i els espectadors.

| Mediaset

Com a mostra d'agraïment pel suport, la família ha compartit amb els seus seguidors alguns dels moments més especials després de la tornada d'Àlex Adrover a casa. Destaquen, especialment, la emotiva reunió amb els seus fills i l'instant en què aquests li retiren la característica barba de nàufrag que duia des del seu retorn a Espanya. Sense aquesta barba, la imatge d'Àlex Adrover revela una figura molt més prima, cosa que ha despertat la curiositat sobre quant pes ha perdut realment durant el seu pas per 'Supervivientes'

El mateix Àlex Adrover ha confirmat que ha perdut ni més ni menys que 20 quilos, una xifra impressionant que reflecteix la duresa de l'experiència. "Avui torna un nou Àlex, i encara que amb 20 quilos menys, més il·lusionat, més feliç, amb ganes de començar de nou i recuperar-me", ha escrit l'actor a les seves xarxes socials.

En audiències, la darrera gala de 'Supervivientes' amb Jorge Javier Vázquez, va liderar arrasant amb un estratosfèric 20,7% i 1.405.000 espectadors. El previ, però, va caure a un pobre 8,4% i 1.232.000 fidels davant la forta competència del futbol.