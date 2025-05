Carmen Borrego sorprèn amb les seves paraules sobre el retorn de Terelu a 'Supervivientes'

Terelu Campos torna a trepitjar els Cayos Cochinos. Després de la seva polèmica abandonament en les primeres setmanes de 'Supervivientes', la col·laboradora de Telecinco torna a Hondures amb una nova missió sota el braç. Un inesperat retorn que ha revolucionat tant l'audiència com el seu entorn més proper: començant per la seva pròpia germana, Carmen Borrego.

La cadena ho confirmava aquesta mateixa setmana: Terelu torna a Supervivientes. I ho fa deixant de banda fins i tot la seva obra de teatre a Múrcia per reincorporar-se al reality més extrem de la televisió. Encara que encara no s'han revelat els detalls, la col·laboradora ja ha parlat d'una “missió molt important” que encara està plena d'incògnites.

| Mediaset

A poques hores de conèixer el veritable motiu del seu retorn a Hondures, Carmen Borrego s'ha pronunciat sobre la notícia. Ho ha fet des del propi plató de 'Conexión Honduras', programa en el qual col·labora habitualment. Interpel·lada per Sandra Barneda, la germana de Terelu no va dubtar a mostrar la seva admiració.

“Terelu està sent molt valenta”, afirmava, sense pèls a la llengua. Segons la col·laboradora, "la primera vegada vas sense saber què esperar però la segona ja ho saps i és encara més valenta", tancava. Això sí, reconeixia que Terelu no li ha explicat absolutament res sobre la famosa missió.

A més, la mare de José María Almoguera aprofitava per aportar el seu particular toc d'humor per negar qualsevol tipus de rancúnies entre elles. Aprofitant la seva aparició en el programa, Carmen ha volgut tancar qualsevol especulació. "No sóc gens gelosa, per molt que vulgueu, les coses bones que li passen i que sé que està contenta, jo m'alegro", explicava.

A més, la també ex-concursant de 'Supervivientes' aprofitava per llançar una divertida idea sobre el retorn de les dues Campos a Hondures. "Si jo tornés podria fer més coses, menys les proves", assegurava. També afegia que li encantaria anar juntament amb la seva germana, deixant a l'aire la seva possible aparició als Cayos Cochinos.

A més, el retorn de Terelu Campos a 'Supervivientes' ha obert una nova polèmica per a l'ex-concursant: la cancel·lació de la segona funció de la seva obra teatral Santa Lola, prevista per al 24 de maig a San Pedro del Pinatar (Múrcia).