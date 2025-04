Alessandro Lequio esclata contra Carmen Borrego pel que ha fet ara amb el seu fill.

La reconciliació entre Carmen Borrego i el seu fill, José María Almoguera, ha acaparat tota l'atenció mediàtica després de la seva participació en una sessió de teràpia a 'De Viernes'. Mare i fill es van asseure cara a cara amb el propòsit de resoldre els seus conflictes familiars davant l'audiència. Molts han interpretat aquesta dinàmica com un intent de tancar ferides del passat, encara que no exempt de polèmica.

Carmen Borrego va començar recordant l'origen: la gravació que li van fer a Paola Olmedo parlant malament de les Campos. Per la seva banda, José María Almoguera va explicar que la seva intenció va ser protegir la seva exdona i la seva família. La tensió va arribar al seu punt àlgid quan tots dos van recordar l'entrevista del jove culpant la seva mare de la seva separació. "Després de l'entrevista que vau donar Terelu i tu posant-me com la pitjor persona del món... Tu vas dir poc, però Terelu em va donar per tot arreu i tu no ho vas parar tampoc", li va retreure José María Almoguera a 'De Viernes'.

D'aquesta manera, el gest ha generat opinions dividides. Mentre alguns valoren la valentia de mostrar el seu procés de sanació públicament, altres ho consideren una estratègia qüestionable. Entre aquests últims es troba Alessandro Lequio, que no va dubtar a criticar durament el moment a 'Vamos a ver'.

"Em sembla convertir un problema de salut en un circ, però si a ells els ha anat bé, benvingut sigui", sentenciava el col·laborador. "Pensava que això estava totalment amortitzat", va afegir amb certa incredulitat, donant a entendre que, per a ell, el conflicte ja no tenia cabuda a televisió.

Les paraules d'Alessandro Lequio no van ser compartides per tothom al plató de 'Vamos a ver'. Antonio Rossi, també present en el debat, va defensar l'emissió de la trobada entre mare i fill i el seu aparent efecte reparador: "Jo m'alegro que ho hagin fet davant de tothom i s'hagin abraçat". Un punt de vista més conciliador que ha buscat posar el focus en la reconciliació i no tant en el mitjà a través del qual s'ha produït.