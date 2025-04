Carmen Borrego talla els rumors i revela la seva veritable relació amb Alejandra Rubio

Després de diversos anys marcats per tensions familiars i distanciaments visibles, el clan Campos sembla acostar-se a una treva. Carmen Borrego, en la seva intervenció a 'Vamos a ver', ha volgut deixar clar que no guarda rancors ni amb el seu fill, José María Almoguera, ni amb la seva neboda, Alejandra Rubio. A més, ha fet una crida pública a la calma dins de la família.

El conflicte més recent havia sorgit després d'unes declaracions en què José María Almoguera era descrit com "el més amable de la família". Un fet que, segons Sandra Aladro, no va agradar a Alejandra Rubio, que, sense mossegar-se la llengua, va contestar des del plató: "Jo també era encantadora quan vaig començar aquí. Era amable, al principi, fins que em vau assetjar".

Encara que alguns van voler veure una nova guerra oberta entre cosins, però Alejandra Rubio va ser molt rotunda: "No tinc cap problema amb el meu cosí José, per a mi no fem el mateix. Jo no he venut exclusives parlant de la meva família, ni parlant malament de la meva mare ni he entrat a cap reality de televisió. Simplement faig aquí la meva feina".

| Mediaset

Davant aquesta situació, Carmen Borrego es va mostrar alleujada que les aigües comencin a calmar-se: "Estic encantada que aquest tema es tanqui. No vull ni mig problema, jo no tinc problema amb Alejandra. I tampoc tinc problema amb el meu fill".

"José i jo hem arribat a un enteniment, hem aconseguit superar-ho i hem aconseguit perdonar-nos", va afegir Carmen Borrego a 'Vamos a ver'. Per això, va demanar directament als seus: "Necessito des d'aquí dir-li a la meva família que, si us plau, doni suport a això i no torni a treure (el tema del seu fill i ella)".

No obstant això, al plató de 'Vamos a ver' li van recordar les informacions que apunten a una mala relació amb Alejandra Rubio, cosa que Carmen Borrego va desmentir amb rotunditat: "Aquesta llegenda urbana és estupenda, porta anys. Jo no tinc cap problema amb la meva neboda, és absolutament mentida que jo parli malament fora i que posi una altra cara a dins, que vingui aquí la persona a qui jo li he parlat malament".

Encara que admet que en algunes ocasions ha respost a preguntes de la premsa fent referència al caràcter reservat de la seva neboda, va voler deixar clar que mai ha parlat malament d'ella. "Ni ho faré", sentenciava Carmen Borrego a 'Vamos a ver'.