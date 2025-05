Preocupació per Álvaro Muñoz Escassi després d'una duríssima prova a 'Supervivientes'

Si hi ha alguna cosa en què Álvaro Muñoz Escassi ha destacat a Hondures ha estat per la seva participació en les proves. Tot i els dards de Jorge Javier Vázquez sobre la seva poca implicació en la convivència, l'ex-genet ha demostrat ser un dels més competitius quan es tracta de jocs. Per això, la seva actitud després de guanyar una de les proves ha preocupat enormement als seguidors de 'Supervivientes'.

Com cada diumenge, els concursants s'enfrontaven a una nova jornada de la ja mítica 'Lliga dels Déus', un circuit de desafiaments físics que posa al límit els supervivents. En aquesta ocasió, la prova requeria nedar fins a una plataforma després de recollir boies des de la riba i, un cop allà, encistellar-les dins d'una estructura flotant. Una prova que, encara que a priori sembla senzilla, ha drenat d'energia uns supervivents que ja comencen a notar els estralls de la fam.

Sonen les alarmes per Escassi

Entre tots ells, Álvaro Muñoz Escassi ha tornat a destacar per la seva velocitat i punteria, aconseguint imposar-se davant dels seus companys. No obstant això, en finalitzar la prova, se l'ha vist coixejant i visiblement afectat, cosa que no va trigar a disparar les especulacions. Ràpidament, les xarxes socials s'han omplert de comentaris preguntant si Escassi havia patit una lesió, i el programa va haver de sortir al pas.

Per això, Laura Madrueñoha hagut de paralitzar aquesta nova entrega de 'Connexió Hondures' per aclarir la situació. "Hem vist a Escassi coixejar durant la prova i volíem aclarir el que li passa", explicava la presentadora abans de cedir-li la paraula al propi concursant.

"M'he anat desgastant a poc a poc en les proves, i dijous ja va ser pitjor", confessava Escassi, que va aparèixer amb una genollera visible a la seva cama esquerra. Tot i així, va voler tranquil·litzar a tothom assegurant que es troba "molt bé" i disposat a seguir lluitant per la seva permanència en el concurs.

Malgrat la lesió, l'ex-genet ha seguit participant en les proves amb tant d'afany com sempre. De fet, el concursant ha lluitat fins al final, donant-ho tot, corrent i nedant a velocitat de vertigen com si res. Un afany que l'ha portat al cim de nou, alçant-se com a guanyador de la recompensa.

Per ara, la lesió no sembla greu, però la preocupació pel seu estat físic segueix aquí. Caldrà veure si Escassi pot mantenir aquest ritme en properes proves sense que el seu cos li passi factura. El que està clar és que, guanyi o no, s'està deixant la pell en cada repte. Una lesió que, a més, arriba en una setmana clau per a Escassi, que viu la seva primera nominació en el concurs.