Sorgeix el veritable motiu de la participació de Terelu a 'Supervivientes'

La incorporació de Terelu Campos a 'Supervivientes' ha generat una gran controvèrsia. La col·laboradora va decidir unir-se al reality, encara que no com a concursant oficial, sinó per cobrir els 21 dies que va estar la seva germana, Carmen Borrego. Això li permetria optar al premi complet com la resta dels participants.

No obstant això, la seva participació va estar envoltada en gran polèmica des del primer moment, ja que, dies abans de confirmar-se la seva incorporació, havia anunciat la seva implicació en una obra de teatre. Durant la seva estada a Hondures, que es va prolongar prop de tres setmanes, han circulat rumors sobre el seu elevat caixet, que podria rondar els 50.000 euros per setmana. També va comptar amb certs privilegis que la diferenciaven de la resta de concursants.

No obstant això, tenint en compte els seus problemes de salut, va sorgir el dubte sobre el motiu de la seva participació. Kiko Hernández ha donat algunes claus importants a 'Tentáculos': "Tota la cadena sap que Terelu Campos a l'estiu presentarà a Telecinco, però a més té programa propi per a setembre".

| Telecinco

Segons Kiko Hernández, Terelu Campos assumirà la conducció temporal d'un dels formats actuals de la cadena durant l'època estival. Entre les possibilitats es troba 'Fiesta', un programa que, després de la promoció de Verónica Dulanto i Frank Blanco a 'Tardear', s'ha quedat sense conductors per a la temporada d'estiu.

"Et desitjo molta sort, molta merda i que, per fi, ja sabem per què has anat a 'Supervivientes'. No només pels 50.000 euros, sinó perquè en aquest contracte hi havia la clàusula de la teva mare de 'la meva filla ha de presentar'", va assegurar Kiko Hernández a 'Tentáculos'

Per la seva banda, Carlota Corredera va rebre amb entusiasme la notícia avançada pel seu company. "L'últim estiu que va presentar Terelu el 'Deluxe' va ser molt fotut. Quan vaig estar de directora li vaig haver de fer dues trucades complicadíssimes", va explicar la col·laboradora.

D'aquesta manera, tan sols un dia després, aquest dimarts 1 d'abril, 'Tentáculos' ha tornat a baixar en audiències. El format presentat per Carlota Corredera ha perdut dues dècimes fins a un escuet 0,7% de share i tan sols 85.000 seguidors.