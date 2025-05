Terelu Campos anuncia per sorpresa la seva sortida de 'De Viernes' per un motiu de pes

Terelu Campos torna a abandonar per sorpresa 'De Viernes'. La col·laboradora va anunciar aquest 7 de maig en directe que tornarà a Hondures per assumir una missió especial a 'Supervivientes'. Terelu Campos torna a l'illa per revolucionar la dinàmica del reality i haurà d'abandonar temporalment 'De Viernes' de nou.

Sense avís, Terelu Campos es va acomiadar en directe dels seus companys de 'De Viernes': "Ha estat un plaer treballar amb vosaltres, però torno a Hondures". Per tant, tornarà a deixar la seva cadira lliure durant, almenys un parell de setmanes al programa de Telecinco.

"Torno a 'Supervivientes' amb una missió molt, però que molt important, missió que coneixereu dimarts vinent a 'Tierra de nadie' amb Carlos Sobera. Allà coneixereu tots els detalls d'aquesta importantíssima missió que em porta de nou a Hondures. Espero que em doneu suport", va explicar Terelu Campos, deixant oberta la porta a tot tipus d'especulacions.

| Mediaset

Aquest nou repte arriba setmanes després que abandonés 'Supervivientes', el passat 23 de març, després de romandre 18 dies en qualitat de "fantasma del futur". Llavors, va decidir no continuar al·legant raons físiques: "Jo he complert el meu temps, de veritat. L'he complert. Estic segura i amb tot el respecte a tots els coach, que conec alguns, 18 dies han estat suficients per al meu cos. No per a la meva ment, però sí per al meu cos":

A més, aquest retorn també ha aclarit una polèmica recent: la cancel·lació de la segona funció de la seva obra teatral Santa Lola, prevista per al 24 de maig a San Pedro del Pinatar (Múrcia). El seu company i director de l'obra, César Lucendo, va aclarir a 'Espejo Público' que el nou compromís televisiu va ser decisiu: "La televisió és immediata. Quan surt un compromís televisiu sabem que és immediat, per això hem buscat la millor de les solucions que és posposar la funció per al 20 de juliol".

En audiències, 'De Viernes' es va mantenir en un correcte 11,7% i 946.000 fidels amb l'entrevista a Gabriela Guillén i Gema Aldón.