Ningú esperava l'exigència de Terelu Campos a Jorge Javier a 'Supervivientes'

Terelu Campos ha tornat a demostrar que sap com convertir les crítiques en espectacle.Durant l'última gala de 'Supervivientes', la col·laboradora va aprofitar la seva intervenció en directe per llançar un missatge. Ho va fer al seu estil, carregat de sarcasme, per a tots aquells que han parlat d'ella en les últimes setmanes.

Acompanyada per Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos va escenificar una resposta tan teatral com efectiva. I ho va fer sense necessitat de nomenar ningú directament, encara que el públic no va trigar a captar les referències.

Després de participar en un dels moments d'anàlisi de 'Supervivientes', Terelu Campos va aprofitar per acostar-se a Jorge Javier Vázquez i, amb un gest altívol, li va entregar una ampolla d'aigua. Exigent, però amb un somriure, va llançar: "¡Obre'm l'ampolla!", provocant les rialles del plató.

La reacció de Jorge Javier Vázquez no es va fer esperar. Seguint el joc, li va respondre: ""Vols que begui per tu? Perquè no hagis de beure tu", una frase que va servir per ridiculitzar les afirmacions d'alguns tertulians de televisió. Per exemple, Alessandro Lequio, que ha assegurat que Terelu Campos necessitava assistència constant fins i tot per fumar, mencionant que una secretària havia de seguir-la amb el cendrer.

| Mediaset

Lluny de quedar-se aquí, el presentador va treure de la butxaca un encenedor groc amb la cara de Gala impresa i, mirant-la, va deixar anar: ""Quan vulguis el que tu ja saps, aquí tinc l'encenedor". Un dard clarament dirigit a aquells que van insinuar que l'encenedor trobat a la platja de 'Supervivientes' pertanyia a Terelu Campos.

A més, Jorge Javier Vázquez va seguir amb la broma: ""Alguna cosa més? Et posem aquí l'altar, als teus peus", mentre fingia rendir-se davant la suposada tirania de la col·laboradora. Al que ella, sense perdre el fil, va respondre de seguida: ""Però, això està molt baix. ¡Puja'l!", reforçant de forma teatral aquesta imatge autoritària que alguns han volgut dibuixar d'ella en els seus anys a televisió.

Per tancar el moment, Jorge Javier Vázquez va rematar amb un altre comentari irònic: ""No tanquis l'ampolla! Te la tanco jo". Un dard directe a tots aquests col·laboradors que han tret a la llum les seves suposades males formes en el passat.