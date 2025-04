Joaquín Prat dona la cara per Terelu Campos i emmudeix pel que arriba a dir

La polèmica al voltant de Terelu Campos continua sumant capítols i veus enfrontades. Tot va començar amb unes declaracions d'Alessandro Lequio a 'Vamos a ver', on va assegurar que la col·laboradora comptava amb una secretària que l'acompanyava amb un cendrer als platós. A partir d'aquí, els comentaris no han cessat i, entre ells, el més sonat va ser el d'Enrique del Pozo, que es va sumar a l'huracà mediàtic amb dures afirmacions.

Des del plató de 'Tardear', Enrique del Pozo no només va titllar Terelu d'"arrogant", sinó que també va llançar a l'aire una suposada història d'amor no correspost. "Terelu estava enamorada de Lequio i Teresa li organitzava cites, però ell les va rebutjar", va assegurar. Com si no fos suficient, va recordar que en una ocasió ella li va cridar l'atenció per "saludar el públic al plató", i va afirmar que "volia el lloc d'Emma García i s'enfadava perquè no li'l donaven".

Aquestes paraules no van trigar a arribar de nou a 'Vamos a ver', on el mateix Alessandro Lequio va decidir respondre amb contundència. El col·laborador va negar qualsevol tipus d'atracció per part de Terelu Campos: "Això és directament absurd. Un nota quan un té interès i jo mai no ho he notat".

No obstant això, el moment més significatiu va arribar quan Joaquín Prat, visiblement incòmode amb la direcció que estava prenent el debat, va prendre la paraula per defensar amb fermesa Terelu Campos. "En tots els platós de Mediaset hi ha unes personetes meravelloses. Ens aguanten cada dia i que tenen un mèrit de nassos, que es dediquen precisament a això", va expressar amb claredat.

Lluny de quedar-se en una declaració genèrica, Joaquín Prat va posar exemples molt concrets del tipus d'ajuda que ofereixen aquests treballadors. "A preguntar-nos si necessitem alguna cosa, a portar els col·laboradors a l'entrada perquè tenen un taxi. Fins i tot a portar-me el potatge de cigrons que m'he portat avui durant la publicitat de les dues de la tarda...", afegia.

"Existeix aquesta feina i aquesta funció i és molt apreciada i respectada per tots els que treballem en aquesta professió", va subratllar. D'aquesta manera, va defensar la col·laboradora: "Terelu no és l'única que ha tingut una assistent i una persona que es preocupi per tots els tarats que treballem aquí".