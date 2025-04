'Supervivientes' anuncia la notícia més inesperada per a un dels seus concursants

Nit d'emocions la que prepara 'Supervivientes' per a aquest dimarts 8 d'abril amb Carlos Sobera. Un dels concursants no espera la sorpresa que viurà durant 'Tierra de Nadie': la visita de la seva nòvia. Es tracta d'Almàcor, que rebrà en directe a Hondures a Helena Gunru, encara que, per retrobar-se amb ella, haurà prèviament de superar un gran repte.

Per tant, es tracta de la primera visita d'un familiar en l'actual edició de 'Supervivientes', un mes després de la seva estrena. Tot apunta que amb aquest inici en les pròximes setmanes viatjaran la resta de familiars dels concursants. No obstant això, Almàcor és el primer afortunat de la temporada de 'Supervivientes'.

A més, la supervivència d'Anita Williams i Montoya després de la dura sanció imposada per l'organització després d'haver incomplert una norma de 'Supervivientes' centraran l'atenció de la gala. "A partir de demà viureu engabiats a Playa Furia", els va comunicar Laura Madrueño diumenge. A més, sobre Carmen Alcayde va caure la responsabilitat que ambdós sobrevisquin, cosa que ha implicat una responsabilitat extra per a la periodista.

| Mediaset

D'altra banda, serà una nova nit de salvació amb Anita, Gala, Koldo i Montoya com a nominats. Aquell que hagi acumulat més suport fins a aquell moment del públic sortirà de la llista. Aquesta es veurà reduïda a tres candidats a l'expulsió de aquest dijous durant la gala de 'Supervivientes'.

Així mateix, també serà una vetllada de recompenses en les tres localitzacions. A Playa Calma i Playa Furia s'enfrontaran al joc 'El desafiament de Caronte', amb una deliciosa lasanya com a premi. Playa Misterio, per la seva banda, podrà aconseguir el foc si superen un altre joc.

Finalment, els supervivents de Playa Furia s'enfrontaran al mateix dilema que ja van afrontar els seus companys de Calma. Hauran de decidir si canvien el seu objecte personal per una recompensa individual o grupal.

Aquest diumenge, 'Supervivientes: Conexión Honduras' va liderar en audiències a Telecinco amb un estupend 18,5% de share i 1.572.000 espectadors. El reality presentat per Sandra Barneda, que va congregar 4.111.000 espectadors únics al llarg de la nit, va pujar a un gran 22,4% en el target entre 25 i 44 anys.