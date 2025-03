Qui és Almácor, concursant oficial de 'Supervivientes 2025' a Telecinco?

'Supervivientes' torna aquest dijous 6 de març com la gran aposta de Telecinco per als pròxims mesos. Un grup de famosos es llençaran de l'helicòpter per demostrar les seves habilitats aventureres en el reality de supervivència extrema. Un dels més desconeguts és el cantant Almàcor, que canvia completament de registre endinsant-se en 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, Almàcor forma part de la llista de concursants de 'Supervivientes' juntament amb l'estilista Pelayo Díaz; la col·laboradora Makoke Giaever; l'exgenet Álvaro Muñoz Escassi; l'actriu Beatriz Rico; Laura Cuevas, lligada al clan Pantoja; el dissenyador Joshua Velázquez; l'actor Álex Adrover; la participant de 'La Isla de las Tentaciones', Rosario Matew; la concursant de 'MasterChef', Samya Aghbalou; la model Ángela Ponce; Borja González, també participant de 'La Isla de las Tentaciones'; Gala Caldirola, pretendenta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'; el karateka Damián Quintero; l'entrenadora personal Nieves Bolós; i el xef professional Koldo Royo. També participarà, però com a convidada, Terelu Campos.

Amb tots aquests noms, Telecinco lluitarà per seguir triomfant amb 'Supervivientes', com va passar l'edició passada. Recordem que Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous, mentre que Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.

Qui és Almàcor, concursant de 'Supervivientes'?

| RTVE

Arturo Almarcha Corella, conegut artísticament com Almàcor, és un cantant i compositor de música urbana alacantí que va iniciar la seva carrera a finals de 2019. Va ser llavors quan va començar a pujar les seves primeres cançons de manera independent a les plataformes digitals.

Tanmateix, va fer el salt a la fama amb la seva participació "Brillos Platino", finalista del Benidorm Fest 2024. Aquesta va ser seleccionada per RTVE com la sintonia oficial de l'Eurocopa 2024, cosa que li va permetre actuar juntament amb la selecció espanyola en la celebració a Cibeles. També té altres temes com "Puede K Nos Liemos" juntament amb Lérica i "Vaivén" amb Mar Lucas.

"Tinc moltíssimes ganes d'afrontar aquest repte, que al final és sortir de la meva zona de confort, que és estar a l'estudi tranquil·lament. Tinc moltes ganes d'afrontar les proves, de veure com és l'illa, de riure molt perquè al final crec que l'important és estar feliç. Espero que no em piquin gaire els mosquits i ens veiem aviat", deia Almàcor en la seva presentació de 'Supervivientes'.