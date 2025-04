Rubén Torres reapareix i deixa clar el seu suport a un concursant de 'Supervivientes'

Rubén Torres, qui va fregar la victòria l'any passat a 'Supervivientes' després d'enfrontar-se a la final a Pedro García Aguado, està veient aquesta nova edició des de la distància. Recentment, des de les seves xarxes socials, el bomber ha volgut mullar-se i revelar a qui dona suport aquest any. Una publicació amb la qual ha demostrat que segueix molt vinculat al programa que tant va marcar la seva trajectòria televisiva.

Abans fins i tot que comencés 'Supervivientes', Rubén Torres va animar els concursants a "gaudir de l'experiència", encara que no va amagar la duresa de l'aventura. Ara, ja amb el concurs en marxa, ha aprofitat les seves xarxes socials per mostrar el seu suport a Manuel González, qui aquesta setmana es juga la seva permanència després de ser nominat per Anita, líder de la setmana. "Està sortint un Manuel que no coneixíeu", ha comentat Rubén Torres, deixant clar el seu desig que el seu amic continuï a 'Supervivientes': "Es mereix salvar-se".

| Mediaset

Cal destacar que la relació entre Rubén Torres i Manuel González no és casual. Tots dos van coincidir com a temptadors a la vuitena edició de 'La isla de las tentaciones', on van forjar una amistat a Villa Playa. Aquell pas pel programa també va deixar la seva empremta en la vida sentimental de Rubén: durant el reality va aconseguir conquerir Bayan.

En l'àmbit personal, Rubén Torres travessa un bon moment amb la seva nòvia, Laura Cantizano, una relació que ha estat en el punt de mira a causa de la diferència d'edat. No obstant això, el supervivent ha sortit al pas de les crítiques defensant la seva història d'amor: "L'edat a mi personalment em dona bastant igual, em fixo en la bona persona que és i òbviament en aquest cos que dona mil voltes a gent de 20 anys".

Mentre el destí de Manuel González es decidirà a la pròxima gala de 'Supervivientes'. El jove s'enfronta a Makoke, Joshua Velázquez i Koldo Royo, mentre Rubén Torres continua donant-li suport amb la mateixa intensitat amb què va viure la seva pròpia aventura als Cayos Cochinos. No obstant això, tot apunta que, de ser salvat, Manuel González es convertirà en un dels nominats eterns de 'Supervivientes'.