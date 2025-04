Sonen les alarmes a 'Supervivientes' amb les amenaces d'abandonament d'una concursant.

Aquesta setmana, 'De Viernes' donava l'última actualització sobre 'Supervivientes' amb unes impactants imatges d'última hora. Tant col·laboradors com audiència han pogut conèixer l'estat crític d'una de les seves concursants més polèmiques. Laura Cuevas ha esclatat amb diverses amenaces d'abandonament que podrien fer perillar la seva permanència en el concurs.

Santi Acosta, presentador de l'espai, ha donat pas a les colpidores imatges de Laura Cuevas. En elles podíem veure la concursant completament desesperada i feta un mar de llàgrimes. "Jo me'n vaig d'aquí ja, no vull més res. De veritat que no aguanto més, me'n vaig a Espanya", cridava desesperada la gaditana.

| Mediaset

"Cada dia tinc menys menjar a l'estómac", seguia plorant, completament enfonsada. Recordem que aquest no és el primer intent d'abandonament de Laura Cuevas, que ja va patir el seu primer baix important després de la visita del seu marit, Carlos Calderón. No obstant això, la fam i les precàries condicions de vida a Hondures han fet mossa en la supervivent, que ja no aguanta més.

"Estic com un gos aquí. Estic tenint uns malsons horrorosos i estic fatal", seguia la concursant. A més, la gaditana assegurava no estar expressant tot el seu patiment. "No dic ni la meitat del que estic passant perquè no ho vull vocalitzar", plorava Laura Cuevas.

Sense dubte, aquests últims dies de 'Supervivientes' no estan sent gens fàcils per a l'ex de Cantora. Recordem que la gaditana va ser desterrada fa un parell de gales i s'ha convertit en 'el Paràsit d'Hondures'. Com a tal, la subsistència de Laura dependrà del menjar que li donin la resta de companys. I, pel que sembla, cap està massa disposat a compartir el seu menjar amb ella.

Per ara, Laura Cuevas comparteix palafit amb Carmen Alcayde, que va ser l'última expulsada del concurs i es troba en la seva mateixa situació. Tot i que ambdues mantenen una bona relació i les paraules d'ànim de la periodista, l'ex del Clan Pantoja segueix al límit de l'abandonament.

També altres concursants s'han acostat al Palafit per intentar calmar Laura Cuevas encara que, per ara, sense cap èxit. Així, la permanència en el concurs de la supervivent penja d'un fil. Coneixerem el seu destí en el pròxim 'Supervivientes: Conexión Honduras', on l'audiència tindrà l'opció de repescar una de les dues paràsites.