Sandra Barneda esclata a 'Supervivientes' pel que ha succeït: Us recordo on sou?

En 'Supervivientes', el foc és un dels elements més preuats per als concursants. En les extremes condicions d'Hondures, no només representa una font de calor, sinó que és l'única manera de portar-se alguna cosa calenta i cuinada a la boca. Tanmateix, sembla que aquest any els concursants no es prenen l'assumpte amb la serietat necessària i Sandra Barneda ha hagut d'intervenir per donar-los un toc d'atenció.

I és que el 'Tierra de Nadie' d'aquesta setmana començava amb una Sandra Barneda visiblement decebuda. Les intenses pluges dels últims dies havien deixat les dues platges sense un recurs vital per a la supervivència: el foc. Però el que més semblava molestar a la presentadora era l'actitud passota dels concursants, que esperaven que el programa "els donés una llumí".

Gran bronca als concursants

"Esteu intentant fer foc?", qüestionava la presentadora de 'Supervivientes', que ha hagut d'intervenir per recordar-los on es trobaven. El primer a respondre ha estat Damián Quintero, que assegurava que estaven "massa cansats" i preferien estalviar la seva energia per a les proves.

A l'altra platja, la situació no era gaire diferent. "No tenim ni energia", declarava Borja González com a portaveu del grup. Davant d'això, la catalana els preguntava directament si preferien encendre ells mateixos el foc o que els donessin una llumí. "Home, per preferir clar que prefereixo la llumí, si no ens desgastem molt", ha confessat el jove, amb una mica de vergonya.

Aquesta resposta feia esclatar Sandra Barneda, queels donava una reprimenda per la seva actitud. "Us he de recordar on esteu?", els ha preguntat llavors la presentadora, en to seriós. "Què té a veure 'Supervivientes' amb que us donem una llumí?", seguia qüestionant ella.

"M'agrada veure-us i tractar-vos com a supervivents", sentenciava llavors la catalana davant les excuses dels concursants. Per descomptat, la conductora s'ha mostrat empàtica amb la "situació tan difícil" que tenen després de 45 dies de concurs. Tanmateix, els ha recalcat que per molt difícil que sigui l'aventura no els donarien ni un encenedor ni una llumí.