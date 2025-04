Joaquín Prat sentencia al públic de 'Supervivientes' després d'expulsar Carmen Alcayde

La última gala de 'Supervivientes' va culminar amb l'expulsió de Carmen Alcayde, que va abandonar l'illa per convertir-se en paràsit. La col·laboradora encara té una segona oportunitat davant una possible expulsió definitiva, encara que les seves possibilitats de seguir en el reality es redueixen. Al plató de 'Vamos a ver' han comentat l'última gala, amb Joaquín Prat sent molt clar contra el públic de 'Supervivientes'.

"L'audiència ho tenia molt complicat perquè els nominats eren tres pesos pesants, gent que dona joc. No pots expulsar a qui no nominen, però té raó Carmen en el seu al·legat. Entre les palmeres, a les quals els van donar el toc, perquè no han entès que això és un programa de televisió, i Carmen Alcayde, em quedo mil vegades amb Carmen Alcayde", sentenciava Joaquín Prat al plató de 'Vamos a ver'.

"Jo volia que Carmen Alcayde se n'anés perquè així Montoya podrà relacionar-se amb la resta i podrem tornar a veure una altra cara d'ell. És la part positiva d'expulsar-la", deia Giovanna González, que ha estat del costat de l'audiència de 'Supervivientes'.

| Mediaset

No obstant això, Carmen Borrego ha estat en desacord amb la seva companya de 'Vamos a ver': "Com que segueix de paràsit crec que Montoya s'enganxarà a on està Carmen Alcayde. Ha donat moltíssim joc i crec que no li han donat els seus companys ni una sola opció perquè des del primer dia l'han nominada. Hi ha alguns que estan allà molt tranquil·lament i ningú els nomina".

"És de les que més sap de televisió i ha fet un concurs, al meu gust, estupend, fent el que havia de fer. Jo l'hauria salvat i el que ara es quedarà molt aïllat és Montoya. Si no s'ha relacionat abans amb la gent, per què es relacionarà ara", afegia Paloma Barrientos.

Tanmateix, Alexia Rivas també ha estat contra el paper de Carmen Alcayde: "Crec que hi ha una línia molt fina entre donar joc i ser una caricatura de tu mateixa. Carmen Alcayde s'ha passat de frenada sent una tia treballadora, que sap de televisió, però ha estat molt incòmode a vegades veure com a la palapa es burlaven dels seus companys, com Makoke, no deixaven parlar a ningú i feien burles... La palapa només era d'ells i si parlaven els altres els tallaven".