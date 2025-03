Així ha estat el tan esperat salt de Montoya de l'helicòpter a 'Supervivientes'

José Carlos Montoya, més conegut simplement pel seu cognom, ha estat la gran revelació d'aquesta temporada televisiva. El seu pas per 'La Isla de las Tentaciones 8' s'ha convertit en un moment viral a nivell mundial comentat fins i tot per Whoopi Goldberg. Com no, arran d'això al concursant li han plogut les ofertes i ha acabat fent el salt a 'Supervivientes'.

El jove andalús es va convertir en el fitxatge bomba del reality de supervivència, en el qual es trobarà amb altres exconcursants de 'La Isla de las Tentaciones' (com Rosario i Borja). No obstant això, la seva entrada s'ha retardat fins aquest diumenge, en el "Conexión Honduras" presentat per la seva estimada Sandra Barneda.

"Quan he vist les palmeres i tot estava una mica nerviós, però en girar-me i veure el logo de 'Supervivientes' m'he emocionat", li comentava a la presentadora. Aquest és a més el segon pas de Montoya per un reality en una illa. Per descomptat, el concursant ha aprofitat per fer un petit gest a la República Dominicana, on tan malament ho va passar per amor.

| Mediaset

"Ho he passat molt malament i no vull plorar més, però això em reviu moltes emocions", explicava davant l'helicòpter, llest per fer el salt. "M'alegra haver estat l'alegria per a moltes famílies però jo sé com ho he passat i necessito estar aquí", explicava emocionant-se de nou.

Finalment, ha estat el moment del salt de l'helicòpter. Un trajecte en el qual Montoya ha viscut una muntanya russa: del plor al riure, a compondre una cançó i a dedicar-li el seu amor a Sandra Barneda. "Si tu em dius vine, ho deixo tot", li ha dit a la presentadora, evidenciant la bonica relació que tenen.

El salt l'ha dedicat a tota la seva família, fent esment als seus pares, la seva germana i fins i tot el seu gos. Finalment, Sandra ha hagut de tallar-lo i recordar-li que s'havien de llançar ja. Una cosa que el sevillà ha fet sense dubtar, fent un salt molt bo i arribant molt ràpid a la riba.

El fitxatge de Montoya no és l'única sorpresa que 'Supervivientes' guardava per a la gala de diumenge. I és que el jove no és l'últim concursant oficial del concurs, sinó que encara queden diversos noms per viatjar a Hondures. Tot i que encara no s'han confirmat, les xarxes no deixen d'especular sobre la possible entrada de Anita Williams i Manuel González, les seves dues nèmesis a 'la Isla de las Tentaciones'