Beatriz Rico activa el protocol d'abandonament de 'Supervivientes' per un motiu de pes

Com cada any, els primers dies són la prova de foc per veure quins concursants estan fets per viure l'aventura que és 'Supervivientes'. Unes primeres hores en què els concursants viuen les seves primeres fatigues: la seva primera nit dormint a la intempèrie i amb menjar mínim. Una cosa que no tots poden resistir i que provoca múltiples intents d'abandonament cada any.

Aquest any, les dures condicions semblen estar passant factura a Beatriz Rico. A pocs dies de l'inici del concurs, l'actriu i escriptora ha activat el protocol d'abandonament i es debat si tornar a Espanya. "Quantes nits pot estar una persona sense dormir?", es preguntava la concursant, que, a més, comença la setmana com a nominada per a l'expulsió.

El 'Conexión Honduras' d'aquest diumenge ha començat amb Beatriz Rico apartada de Playa Calma i aïllada del seu equip per pensar sobre el seu futur en el concurs. "Vaig dormir com a molt una hora seguida i ja després res", explicava l'actriu als seus companys, molt frustrada per la manca de son.

Beatriz Rico també es negava a menjar, assegurant que el son li feia que estigués malament. "No tinc gana des d'ahir i estic francament malament", li explicava a Terelu Campos, que intentava animar la concursant.

L'endemà, després d'una segona nit sense dormir, Beatriz Rico comunicava als seus companys que volia marxar. "Nois, me'n vaig", els anunciava davant les cares de pena de la resta. "Potser si t'esperes a aquesta nit i dorms, demà ho veus d'una altra manera", intentava convèncer-la Pelayo Díaz. No obstant això, l'actriu no atenia a raons i acabava abandonant l'illa.

Més endavant, durant el 'Conexión Honduras', Sandra Barneda ha pogut parlar amb la concursant, que ha pogut explicar-se millor. "Jo tinc un son molt lleuger i la meva major por era no poder dormir", explicava ella, que a més havia portat uns taps per a les orelles com a objecte personal. "Tot s'ha ajuntat i no vull forçar-me perquè la meva salut va per davant de tot", ha explicat Beatriz abans de confirmar el seu abandonament de 'Supervivientes'.