Terelu Campos sembra el caos a 'Supervivientes' i acusa els seus companys d'assetjament

Pocs confiaven que Terelu Campos sabés adaptar-se a les extremes condicions de 'Supervivientes'. De fet, la concursant entrava amb unes clàusules especials que li permetien fer-se enrere en qualsevol moment i tornar a Espanya. Tanmateix, sembla que el que de veritat ha suposat un repte per a la col·laboradora ha estat adaptar-se als seus nous companys.

Recordem que Terelu Campos es va unir a l'Equip Blanc després que Borja González, com a guanyador del millor salt, ho decidís. Així, la concursant comparteix concurs amb Ángela Ponce, Pelayo Díaz, Gala Caldirola, Damián Quintero, Rosario Matew, Nieves Fit, Almácor i Beatriz Rico. Encara que la col·laboradora s'unia amb ganes al seu grup, sembla que no ha acabat d'encaixar amb ells i se sent fora de lloc.

Tot succeïa durant un matí en què l'equip decidia anar a recollir crancs al costat rocós de la platja. Tots sortien conjuntament a recollir-los, deixant enrere a Terelu Campos que no podia accedir a aquesta zona. "Allà sola no hi arribo", els cridava als seus companys, buscant que algun tornés enrere per ajudar-la.

| Mediaset

Tanmateix, aquesta ajuda mai arribava. "Em cago de por i no li importa a ningú, oi?", renegava la supervivent així, que seguia preguntant si algú podia "fer-li cas".

Acte seguit, procedia a cridar a "Vega", cridant-li si podia acostar-se. "Es diu Gala", li havia de recordar Ángela Ponce, adonant-se que Terelu Campos encara no es sabia el nom de la seva companya.

Una mica ofesa, la col·laboradora de 'De Viernes' acabava allunyant-se de la platja. "Me'n vaig a parlar amb l'altra platja perquè aquesta passa de mi", es queixava per a si mateixa la dona. "Això es diu bullying", seguia queixant-se.

Davant d'això, Terelu Campos s'acostava a la tanca que separa els equips, demanant si algú podia acostar-se. Ho feia Makoke, a qui de seguida ha començat a explicar-li la situació. "S'han anat tots els cabrons i m'han deixat sola. Ningú em fa ni cas", li narrava dramàticament la concursant.