L'accident que interromp Manuel i Anita a 'La Isla de las Tentaciones'

L'última entrega de 'La Isla de les Tentacions' va deixar moments clau per a les cinc parelles que continuen en el programa de Sandra Barneda. Tant els nois com les noies es van enfrontar a imatges de les seves respectives parelles, cosa que els va portar a prendre decisions dràstiques sobre el seu futur. No obstant això, una vegada més, uns dels protagonistes van ser Anita i Manuel pel que va passar sota els llençols.

D'aquesta manera, les noies van viure aquest moment amb una barreja de por i incertesa a 'La Isla de las Tentaciones'. Alba es va mostrar desconcertada en no comprendre l'actitud d'Álvaro. Andrea, qui encara guardava una mínima esperança de veure un Joel penedit, va acabar confirmant les seves pitjors sospites.

En el cas d'Anita, les imatges de Montoya van superar tots els límits que ella imaginava. No obstant això, la reacció més impactant va ser la de Sthefany, qui, incapaç de contenir la seva ràbia, va sortir corrent per buscar Tadeo a Villa Montaña.

| Mediaset

Les imatges vistes van marcar un abans i un després en l'experiència de les participants de 'La Isla de las Tentaciones'. Andrea, dolguda per l'actitud de Joel, va decidir deixar-se portar i va continuar besant-se amb Borja aquella mateixa nit. Anita i Bayan també van seguir endavant amb els seus temptadors, gaudint del seu temps amb Manuel i Torres, respectivament. Sthefany, que inicialment va intentar contenir-se, va acabar acostant-se a Simone després de comprovar que Tadeo havia creuat tots els límits.

Encara que 'La Isla de las Tentaciones' no va mostrar més imatges sota els llençols d'aquella nit, l'avanç de la pròxima emissió va revelar una situació inesperada entre Anita i Manuel. Mentre ambdós semblaven gaudir del seu moment de passió, es va poder escoltar el temptador exclamar: "Ai, ai, ai! Se m'ha quedat el genoll agafat". No obstant això, per descobrir com es resol aquesta insòlita situació, caldrà esperar a l'emissió de 'La Isla de las Tentaciones' del pròxim dimecres.

En audiències, dilluns passat, 'La Isla de las Tentaciones' va arrasar a Telecinco amb un estratosfèric 21,4% de quota de pantalla i 1.641.000 espectadors. El reality, que va ser el programa més vist del dia en el seu express amb un 14,9% i 2.066.000 televidents, va pujar al 52,6% en el target entre 13 i 24 anys.