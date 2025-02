Sandra Barneda revela el que no es va emetre del meme viral de 'Montoya, per favor'

Aquesta edició de 'La Isla de las Tentaciones' ja ha deixat grans moments televisius per a la posteritat. Però, sens dubte, un dels més comentats ha estat aquest 'Montoya, si us plau' del qual ha estat impossible escapar aquestes últimes setmanes.

Mitja Espanya (així ho avalen les audiències, amb xifres que Telecinco no veia feia mesos) el coneix i fins i tot Whoopi Goldberg n'ha parlat al seu programa. Tanmateix, hi havia una persona que encara no s'havia pronunciat: Sandra Barneda, la seva altra protagonista.

Per als pocs que no estiguin al corrent. Aquest meme es produïa després que José Carlos Montoya, participant d'aquesta edició de 'La Isla de las tentaciones', veiés les imatges de la seva parella ficant-se al llit amb el seu temptador. En veure-ho, el jove arrencava a córrer per la platja, cridant el nom de la seva parella enmig d'una tempesta. Darrere, Sandra Barneda, el perseguia al crit de "Montoya, si us plau".

Informatius Telecinco, Jorge Ponce o el compte oficial de Netflix... Tothom sembla estar parlant del moment de Montoya. Ara, també ho fa la presentadora, que fins ara s'havia mantingut al marge.

"Però quina bogeria és aquesta? El que ha passat és increïble, hem estat virals mundialment", s'alegrava la catalana. "Fins i tot Whoopi Goldberg ha parlat de nosaltres", explicava, tornant a fer al·lusió a la mítica actriu de 'Sister Act', que comentava el moment al seu matinal als EUA.

"Allà ho vivim de manera molt diferent. Jo veig que Montoya es posa nerviós però és que ell es posa nerviós contínuament", narra ella, aportant detalls de tot el que no es va veure. "Quan veig que Manuel està amb Anita i comencen a embolicar-se, dic: Mare meva, la que està passant", diu.

[IMAGE]{844630}[/IMAGE]

Finalment, tot el moment esclata i és quan Montoya arrenca a córrer per les platges de República Dominicana. "De sobte, surto disparada. No heu vist un moment determinat en què crido: 'Agarreu-lo, si us plau', això no es veu", segueix explicant la presentadora de 'La isla'. "Ja porto sabatilles tot el temps, per si he de sortir corrent o alguna cosa", declara també, amb ironia.

Potser el més cridaner de l'escena viral és la impressionant cinematografia, que semblava extreta d'una pel·lícula. "Just en aquell moment queia una tempesta elèctrica", explica Sandra Barneda, que assegura que no es va arribar a veure la quantitat de llamps enormes que van caure. "Quan jo surto de Villa Playa i me'n vaig cap a la meva vila, va caure la mundial. Diran que ho hem encarregat", admet la presentadora.