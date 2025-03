'Supervivientes 2025' revela la seva llista de concursants amb Montoya com a fitxatge bomba

Encara que molts ja ho rumoraven, finalment s'ha fet realitat. José Carlos Montoya, concursant estrella de 'La Isla de las Tentaciones 8', posa rumb a Hondures per convertir-se en el fitxatge bomba de 'Supervivientes 2025'. El seu ha estat el nom més esperat per al reality de supervivència i, per això, Telecinco havia decidit mantenir-lo en secret fins ara.

I és que Terelu Campos va ser l'última concursant confirmada abans de la gala de l'estrena. Encara que es va anunciar que la resta es coneixeria durant la gala presentada per Jorge Javier, la premsa va acabar filtrant el nom dels concursants que completarien el càsting. Tots menys un: el fitxatge de Montoya, que s'havia gestionat amb el major secretisme per sorprendre l'audiència.

Durant la gala, 'Supervivientes 2025' ha anat confirmant la resta de concursants que encara no s'havien fet públics. El primer d'ells ha estat Koldo Royo, cuiner i youtuber. També s'uneixen al repartiment Damián Quintero, karateka i medallista olímpic, Gala Caldirola, model i ex-tronista de 'MYHYV', i Borja González, concursant de 'La Isla de las Tentaciones'.

| Mediaset

També s'ha confirmat a Nieves Bolós, un dels noms més desconeguts d'aquesta edició. Més coneguda com Nieves Fit, la psicòloga esportiva i influencer tanca la llista del càsting oficial. No obstant això, Jorge Javier Vázquez ha seguit cebant un "fitxatge bomba" per confirmar.

Durant la gala, el presentador ha donat petites pistes de la identitat del "fitxatge bomba" de l'edició. La primera ha estat una pilota de futbol, fent referència al passat futbolístic de Montoya. Les altres pistes eren una bandera d'Andalusia (ell és d'Utrera) i que era expolític. Encara que poca gent ho sap, el jove es va presentar a les eleccions municipals com a integrant del partit polític Utrera+.

La encarregada de donar la notícia ha estat Sandra Barneda, presentadora tant de 'La Isla de las Tentaciones' com dels debats de 'Supervivientes 2025'. La pista final ha estat la decisiva per donar a conèixer la identitat del concursant bomba. "Per favor, Montoya" es podia llegir a la pista, fent referència al meme viral del concursant que ha donat la volta al món.

"Totes les fatigues que he viscut a l'altra illa vostès me les heu curat i per això està Montoya aquí", deia el concursant en el seu vídeo de presentació. El plató ha explotat d'eufòria i fins i tot Sandra Barneda ha admès que estava molt contenta de tornar a coincidir amb el concursant.

Montoya saltarà de l'helicòpter durant el 'Conexión Honduras' d'aquest diumenge. Un debat, segons la seva presentadora, ve "carregat de sorpreses". Entre elles, nous concursants que s'uniran a l'aventura i que encara no s'han donat a conèixer. Malgrat que tot s'ha mantingut en secret, les xarxes ja especulen que podria tractar-se d'Anita i Manuel, l'exparella de Montoya i el temptador amb el qual li va ser infidel.