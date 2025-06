Verónica Dulanto s'acomiada inesperadament de 'Tardear' per un motiu de pes

L'estiu també ha arribat als platós, i a Telecinco ja es nota el moviment a les seves tardes. Verónica Dulanto es va acomiadar aquest divendres de 'Tardear' per iniciar les seves vacances. La presentadora deixa el seu company Frank Blanco al capdavant del magazín durant les pròximes setmanes.

La periodista, que es va unir a l'espai vespertí al febrer després de la reestructuració dels matins amb el retorn d'Ana Rosa,es prendrà un mes de descans. Abans d'arribar a 'Tardear', Verónica Dulanto era una de les cares visibles del club social de 'Vamos a ver', un altre dels formats d'Unicorn Content per a la cadena.

El seu comiat es va produir en directe, amb Frank Blanco anunciant la seva marxa amb humor: "Verónica se'n va de vacances, últims segons de Verónica al programa, què has d'explicar?". La conversa no va trigar a girar cap a un dels rumors que fa dies que circula: la possible presència de Terelu Campos durant l'estiu. "I ve Terelu?", llançava Paloma Barrientos.

| Mediaset

Verónica Dulanto, per la seva banda, es va dirigir directament als seus companys per deixar clar que espera trobar-ho tot igual a la seva tornada. "Mira Frank només et dic que quan torni el 21 de juliol això està com ho hem deixat, així, no ho vull ni més ni menys, igualet ehhh. Porta't bé, porteu-vos bé", explicava, posant data al seu retorn a 'Tardear'.

Abans de marxar, Frank Blanco va intentar que fes una última tasca professional, recordant l'entrevista que Ana Rosa Quintana té amb Maríano Rajoy dilluns. Però la presentadora estava mentalment lluny del plató: "Ahh és que jo dilluns ja sóc a la platja, què vols que et digui", va respondre.

Per la seva banda, Paloma Barrientos insistia: "Escolta i Terelu ho presenta?", deixant la incògnita encara a l'aire. Tanmateix, la realitat és que els presentadors només es tornaran a l'estiu, amb Frank Blanco agafant les seves vacances amb el retorn de Verónica Dulanto al juliol.

Verónica Dulanto va aprofitar per donar pas als continguts de 'De Viernes' i acomiadar-se dels espectadors: "Us deixem ja amb ‘El diario de Jorge’. Ens veiem a la tornada, gràcies", va dir abans d'abandonar el plató. Finalment, Frank Blanco li va desitjar el millor per aquests dies de descans: "Bones vacances".