Telecinco recupera un mític de 'Pasapalabra' per al seu concurs 'Agafa't a la butaca'

Telecinco ja té preparada la seva graella televisiva per a aquest període estival. Després de la finalització de 'Supervivientes', la cadena de Mediaset comença l'estiu amb l'arribada de nous formats. Un d'ells serà 'Agafa't al sofà', el nou concurs que substituirà 'Reacció en cadena'.

La cancel·lació del concurs presentat per Ion Aramendi arriba després d'una notable caiguda d'audiència. Després de més de dos anys i mig en emissió, 'Reacció en cadena' s'acomiadarà de la graella de Telecinco en les pròximes setmanes, víctima d'un evident desgast. Des de la sortida dels Mozos de Arousa, el programa ha anat perdent seguidors de manera progressiva.

Però ara arribarà un sofà que serà el protagonista de totes les tardes del canal cinc. Així, 'Agafa't al sofà' planteja un duel diari entre concursants. Sis participants competiran en dues fases per convertir-se en reptador i tenir l'oportunitat d'enfrontar-se al campió del programa. Seran diversos campions, però de moment ja s'ha confirmat el primer, Rafa Castaño.

L'històric concursant de 'Pasapalabra' va arribar a guanyar 2.272.000 euros a 'El Rosco', el major pot en la història del programa. Ara, s'enfrontarà als concursants que vulguin destronar-lo del seu sofà i endur-se el premi en metàl·lic. "Em fa molta il·lusió explicar-vos que torno a Telecinco després de molts anys, aquesta vegada per ser el primer Campió de 'Agafa't al sofà'", avança en el vídeo promocional.

| Mediaset

A 'Agafa't al sofà', les preguntes, amb diferents nivells de dificultat, puntuen de manera diferent. Un punt si s'ofereixen dues possibles respostes; tres punts si hi ha quatre opcions; i cinc punts si es respon sense ajuda.

El millor de tots els concursants, qui més punts hagi acumulat fins aquell moment, s'enfrontarà a la fase final al Campió. Aquest gaudirà d'una sèrie d'avantatges per defensar la seva posició privilegiada. El Campió podrà triar les preguntes a les quals s'enfrontaran els participants que aspiren a reptar-lo i seleccionar qui d'ells queda eliminat en cas d'empat a punts.

A més, a la ronda final escollirà el tema que respondran tant ell com el seu adversari, entre d'altres. A la ronda decisiva, a més de la continuïtat com a Campió, estarà en joc un premi en metàl·lic.

'Agafa't al sofà' estarà produït per Bulldog i serà la adaptació de 'Tout le monde', un format internacional que porta des del 2006 triomfant a la televisió francesa. Cal destacar que la gran novetat serà el fitxatge del periodista, presentador, humorista i actor, Eugeni Alemany. Amb formació en filologia, ha desenvolupat la seva carrera principalment a televisió, on ha combinat formats de divulgació i entreteniment. Va iniciar la seva trajectòria com a guionista i reporter a Canal Nou, on aviat va exhibir el seu vessant còmic i la seva capacitat per a la improvisació.

Per tant, 'Agafa't al sofà' arribarà aquest mateix estiu a Telecinco de dilluns a divendres a partir de les 20:00 hores prenent el relleu de 'Reacció en cadena'. El concurs s'acomiada després de dos anys i mig en emissió.