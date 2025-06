Ningú no esperava l'aparició del fill de Marta López a la seva entrevista a 'De Viernes'

A pocs dies de passar per l'altar, Marta López ha viscut un moment que no oblidarà mai. El que prometia ser una entrevista més a 'De Viernes' es va transformar en una sorpresa inoblidable gràcies al seu fill gran. Jorge va vèncer el seu caràcter reservat per aparèixer al plató amb un gest que va commoure tothom.

Jorge, de 18 anys, va irrompre en directe al plató de 'De Viernes' amb un ram de flors per a la seva mare. Ho va fer amb un missatge que va deixar sense paraules Marta López: "T'ho mereixes tot el millor en aquesta vida i tot el bo que et passi perquè t'ho has guanyat, mama".

Unes paraules que no només van sorprendre l'audiència de 'De Viernes', sinó que també van provocar una reacció immediata de Marta López, que no va poder contenir les llàgrimes. "No m'ho crec, no sé si és real o estic somiant, ell és molt tímid, li deu estar costant horrors fer això. T'estimo molt, fill meu", deia a 'De Viernes'.

| Mediaset

L'aparició d'en Jorge és especialment significativa, ja que sempre ha mantingut un perfil discret i ha evitat l'exposició mediàtica, tot i la feina pública de la seva mare. Però aquesta vegada va voler ser-hi present i demostrar-li el seu suport en un dels moments més importants de la seva vida.

Marta López es casarà la setmana vinent amb Alejandro, un fisioterapeuta de 39 anys amb qui va iniciar una relació després de conèixer-lo per amics comuns. Assegura estar profundament enamorada: "Té el somriure més bonic de l'univers". Encara que ja ha estat casada abans, reconeix que aquesta vegada els nervis no li donen treva: "Pensava que sent la segona vegada no estaria tan nerviosa, però no, estic atacada."

La celebració promet ser de les més multitudinàries de l'estiu. "Entre família i amics ens surten més de 340 persones. Però és que jo porto 25 anys ininterromputs a televisió, he conegut moltes persones que s'han convertit en amics", explicava Marta López.