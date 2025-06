La confessió més dura d'Anita Williams a 'De Divendres' sobre el seu pas per la presó

Després d'conquerir el públic com a quarta finalista de 'Supervivientes', Anita Williams va reaparèixer al plató de 'De Viernes' per obrir-se en canal i explicar els capítols més complicats de la seva vida. Entre ells, un dels més impactants: el seu ingrés a presó.

"Feia dues setmanes que era a l'acadèmia perquè estava estudiant per ser Mosso d'Esquadra i la meva família són Guàrdies Civils, volia seguir aquest camí. Quan em van enxampar que havia robat la samarreta vaig pensar com que del meu DNI em vindrà la denúncia i no podré estudiar", va relatar l'Anita a 'De Viernes'.

La influencer va explicar com una decisió aparentment inofensiva va acabar tenint conseqüències molt greus: "Els vaig donar el DNI que m'havia deixat una amiga per sortir de festa i li va arribar la denúncia. Em van posar les hores per complir amb la comunitat, que van ser 300 i escaig, les vaig fer gairebé totes. Me'n vaig anar a viure a Madrid i me'n vaig oblidar perquè m'havia de centrar en mi una altra vegada".

| Telecinco

L'Anita va confessar que la seva detenció la va agafar desprevinguda: "A la feina i d'un dia per l'altre era en un hotel i va venir la policia a la meva porta. Em donen la notificació, em porten a la comissaria i em van preguntar si volia un advocat, jo no entenia per a què era. Quan vaig anar a signar posava al paper 'ingrés a presó' i li vaig dir que s'havia equivocat".

Tot i la seva incredulitat, les autoritats van confirmar que l'ordre era real. "Si m'ho haguessin dit abans hauria pogut parlar amb la meva mare, hauria demanat un advocat i no tot així tan boig. Em van portar directament als jutjats de Plaza Castilla, jo tenia 22 anys i no tenia ni la meva família a Madrid", va recordar.

L'Anita va viure un dels moments més durs quan va haver de contactar amb la seva mare des de la presó: "M'havien pres el mòbil. Gràcies a Déu me'l va agafar i quan vam respondre em vaig posar a plorar, ella estava molt angoixada i clar als mesos quan van venir vaig saber què era perquè faltaven 20 hores de la comunitat. Ningú m'havia explicat absolutament res abans i vaig entrar sense saber què havia fet. Quan vaig sortir d'allà tenia clar que no volia ser una persona que feia que la seva mare patís fins i tot sense voler".

"Ara penso molt i valoro les coses. Escrivia molt perquè era una manera d'explicar a la gent com ho estava portant perquè quan surts d'un lloc així, moltes coses s'obliden", va revelar a 'De Viernes'.

A més, va recordar un episodi especialment tens amb una interna: "Hi va haver una noia també que vaig començar a portar-m'hi bé i li agradava. Va venir la seva nòvia i es pensava que m'estava embolicant amb ella. Vivia pujant el mòdul i sortint del menjador em va pegar per l'esquena i en girar-me li vaig cridar i van venir a per mi els guàrdies".