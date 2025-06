Ana Rosa Quintana desapareix avui del seu programa a Telecinco per un motiu de pes

Ana Rosa Quintana no ha començat el matí d'aquest dijous al plató de Telecinco. En el seu lloc, ha estat Jano Mecha qui ha pres les regnes d''El programa de Ana Rosa', encarregant-se de repassar tota l'actualitat que concerneix el país, que en aquests moments no és precisament escassa.

D'aquesta manera, Ana Rosa no ha acudit al seu lloc de feina per una raó de pes. La presentadora assistirà avui, dijous 19 de juny, al casament del seu fill Álvaro Rojo a Cadis. L'enllaç tindrà lloc a Vejer de la Frontera i la seva mare no pot faltar a aquesta cita tan especial.

Per això, el rostre més reconeixible dels matins de Telecinco ha decidit prendre's uns dies de descans, allunyant-se momentàniament dels focus i del ritme vertiginós de l'actualitat. Ana Rosa ha optat per desconnectar per gaudir d'un compromís molt especial: exercir de padrina en un esdeveniment familiar. D'aquesta manera, deixa temporalment de banda les novetats socials i polítiques que marcaran l'agenda els pròxims dies, confiant el testimoni al seu equip habitual.

| Mediaset

Com ja ha passat en altres ocasions, Jano Mecha —col·laborador habitual de l'espai— ha estat l'encarregat de posar-se al capdavant del programa durant el dijous i el divendres, ocupant el lloc habitual de la presentadora durant la seva breu absència.

Recordem que al gener d'aquest any, Mediaset va dur a terme diversos canvis estratègics en la seva franja matinal per millorar les dades d'audiència. Va ser el 3 de febrer quan Ana Rosa Quintana va tornar als matins de Telecinco, deixant el programa 'Tardear' en mans de Frank Blanco i Verónica Dulanto. Al seu torn, Jano Mecha es va acomiadar de 'La mirada crítica' per incorporar-se a l'equip renovat d''El programa de Ana Rosa'.

D'aquesta manera, el comunicador va tornar al magazín matinal en què ja havia treballat durant anys. Tot i que va canviar de format, es va mantenir dins de la franja de matí. Actualment s'encarrega de contextualitzar els temes tractats a la taula d'actualitat, aportant anàlisi i dades per enriquir el debat diari. A més, com s'ha pogut veure, és el substitut perfecte quan passen aquestes situacions.