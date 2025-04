Un tràgic accident marca un punt d'inflexió per a Xavi Lock a 'La Promesa'

Curro, personatge de Xavi Lock a 'La Promesa', pateix un greu accident amb un dels cavalls en un pícnic. Aquest dijous 3 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock, María Castro i Marga Martínez.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Alonso va descobrir Leocadia a l'habitació de la marquesa, però se les va enginyar per instal·lar-se. El marquès va seguir preocupat sense saber on és el seu fill i aquest es va acomiadar dels ancians i van emprendre el viatge. Els majordoms van advertir María Fernández de la seva delicada situació i aquesta va donar per fet que la farien fora de 'La Promesa'.

Lope va enganyar Antonito i li va dir que estava a la casa del rector, mentre Vera va acordar ajudar a cuidar-lo. A més, Pia estava molesta amb María Fernández per anar dient per aquí que Ana era una bona persona i Ana va seguir acostant-se al majordom. Catalina estava molt tranquil·la perquè no havia tornat a tenir notícies d'Adriano, però es va endur una gran sorpresa.

| RTVE

En audiències, durant el mes de març,'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', la proposta d'Adriano cau en sac foradat: Catalina el rebutja una vegada més, al·legant que no necessita la llàstima de ningú. Llastimosa és la situació de María Fernández, que sembla abocada al comiat fins al punt en què Lope i Teresa decideixen involucrar Samuel. Obliguen Curro, personatge de Xavi Lock, a anar a un pícnic, que no acaba de la millor manera: pateix un greu accident amb un dels cavalls.

Alonso està passant un mal moment, ja que l'absència de la seva esposa, però també la del seu fill li pesen cada vegada més, fins que rep finalment una sorpresa. Lope i Vera mantenen la mentida a Antonito, insistint-li que està a la casa del capellà. El problema és que aquesta mentida té les potetes molt curtes.