Mediaset confirma el seu primer concursant per a 'Los vecinos de la casa de al lado'

Fa gairebé una setmana, Mediaset anunciava el retorn de 'Los vecinos de la casa de al lado' a Mitele PLUS, destacant la incorporació d'un nou presentador. Ara, el grup televisiu ha revelat el primer concursant del programa.

D'aquesta manera, pròximament nous 'veïns' iniciaran una convivència vigilada per càmeres en els seus respectius apartaments. Comptarà amb dues gales setmanals en exclusiva conduïdes per Iban García i senyals de 24 hores en directe durant 13 setmanes.

Produït per Cuarzo, aquest reality és un format original de telerrealitat que l'any passat va comptar amb una completa cobertura integrada per cinc canals en directe. Quatre d'ells van ser exclusius a Mitele PLUS i un que es va poder veure també a YouTube.

En aquesta segona edició, la primera concursant confirmada és Alba Rodríguez. Després de participar juntament amb Gerard a 'La isla de las tentaciones 8', experiència després de la qual la seva relació acabava trencant-se. Arriba a 'Los vecinos de la casa de al lado' per donar-se a conèixer en convivència i mostrar algunes facetes d'ella que no es coneixen.

| Mediaset

En la primera edició, els seguidors de 'Los vecinos de la casa de al lado' a Mitele PLUS tenien en el seu poder el destí dels concursants al llarg del reality. Podien decidir amb els seus vots qui havia d'anar abandonant la convivència a l'apartament cada setmana, entre altres situacions. Els concursants expulsats es traslladaven, a un habitatge separat d'aquest petit ‘veïnat’ i també vigilat per càmeres les 24 hores del dia.

En aquest reality de convivència el títol de guanyador es va dirimir entre els quatre veïnsque més dies haguessin aconseguit romandre en el concurs. El públic, sempre amb l'última paraula en el seu poder, va decidir qui va ser mereixedor d'alçar-se amb el triomf.

En aquesta ocasió, la guanyadora va ser Mayka Rivera. Després de gairebé 100 dies de tancament i convivència, la jove va vèncer a Julen de la Guerra amb la majoria de vots i per decisió del públic.

La convivència i la paciència van prendre especial protagonisme i els concursants van oferir tot tipus de moments. Baralles, balls, proves, amistats, un casament, romanços, confessions i molt entreteniment. Una cosa que va conquerir el cor dels espectadors que podran tornar a gaudir d'aquesta segona edició molt aviat.