TVE renova 'Mañaneros' i 'Malas lenguas' malgrat la investigació d'informatius

'Malas lenguas' i 'Mañaneros 360'tenen el futur garantit, o almenys fins a la següent pròrroga del nou contracte que signin. Així ho ha confirmat avui el president del Consell d'Administració de la Corporació RTVE, José Pablo López a la Comissió Mixta de Control Parlamentari de la Corporació de RTVE.

Ha estat arran d'una pregunta del diputat de VOX, Manuel Mariscal, en què ha afirmat que renovarà els dos formats. "Donada la seva bona marxa i el creixement d'audiència que han tingut, li confirmo que sí. Un cop arribi el període de renovació, que serà d'aquí a un parell de mesos, procediré a la renovació de tots dos espais", ha expressat el president.

El diputat de VOX ha afirmat que aquests dos espais estan esbiaixats ideològicament, tant en temes com en convidats, i que provoquen un cert malestar a l'audiència dins i fora de la Corporació, al·ludint així al comunicat del Consell d'Informatius de RTVE. A més, ha afegit que "en tots dos programes no es diferencia la informació de l'opinió. Tampoc s'ajusten als criteris de rigor, independència, pluralisme, neutralitat i imparcialitat que es requereixen en els continguts de la cadena pública".

| RTVE

Segons Manuel Mariscal, "reiteradament s'està perseguint els espanyols que opinen lliurement a les xarxes socials i que critiquen legítimament el Govern. Persones que es guanyen la vida honradament i que estan veient com a la televisió pública se'ls està estigmatitzant i se'ls està insultant en directe".

Per la seva banda, José Pablo López ha defensat la seva manera d'entendre la televisió pública i la graella que han aconseguit. A més, no ha dubtat a recuperar unes declaracions de Sergio Rodríguez, representant de Vox al Parlament de les Balears. En aquestes assegurava que no era necessari la cadena autonòmica IB3 considerant que la televisió pública estatal de l'"anterior règim era de més qualitat, més objectiva i més cultural".

D'aquesta manera, el president ha evidenciat la diferència de criteris entre la seva postura i la del partit VOX. A més, ha admès que de poc servirà posar en valor "la bona marxa de 'Mañaneros 360' o del programa 'Malas Lenguas'", ja que —segons ha assenyalat— les crítiques i les peticions de cancel·lació continuaran. "No hi ha insults ni amenaces que puguin amb la democràcia", ha conclòs José Pablo López abans d'acabar la seva intervenció.