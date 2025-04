Com ha funcionat en audiències la primera setmana de Javier Ruiz a 'Mañaneros'?

'Mañaneros' va arrencar el passat dimarts 22 d'abril una nova etapa a La 1, que ha aconseguit funcionar en audiències. El programa presentat per Adela González va incorporar Javier Ruiz com a presentador, agafant també un to més polític. Un gir en els seus continguts que ha deixat fora la secció de cor per apostar més per l'actualitat.

Recordem que 'Mañaneros 360', a més, ha arribat en una setmana de gran actualitat. Dilluns, la mort del papa Francesc va obligar a retardar l'estrena del format. No obstant això, durant la resta de la setmana, l'espai s'ha mantingut en graella, amb Adela González traslladada a Roma, mentre que Javier Ruiz ha presentat en solitari al plató.

D'aquesta manera, en la seva primera setmana, 'Mañaneros 360' ha mediat un bon 10% de share i 283.000 espectadors. Això suposa una gran pujada en audiències de 2,4 punts respecte a la setmana anterior, quan el format va mediar un 7,6% de quota i 247.000. Per tant, es confirma que els canvis, amb l'arribada de Javier Ruiz ha aconseguit millorar en audiències a 'Mañaneros', que igualment segueix en la quarta posició.

Audiències de la setmana de 'Mañaneros 360':

Dimarts 22: 9,6% i 292.000

i 292.000 Dimecres 23: 10,6% i 312.000

i 312.000 Dijous 24: 9,7% i 258.000

i 258.000 Divendres 25: 10,1% i 270.000

Cal destacar que, durant tota la setmana, 'Mañaneros 360' ha vingut de grans audiències de 'La Hora de La 1'. Aquest divendres, per exemple, el format de Marc Sala i Silvia Intxaurrondo ha aconseguit un 14,5% i 276.000 espectadors. No obstant això, just després, l'anteriorment anomenat 'Extra' de 'Mañaneros' segueix sense funcionar, encara que ha pujat en audiències, fins a un 6,8% i 482.000 fidels.

En la competència, aquest divendres,'El Programa de Ana Rosa' (14,7% i 308.000) ha liderat en audiències des de Telecinco, davant el gran màxim de 'Vamos a ver' (18,6% i 537.000). No obstant això, 'Aruser@s' també ha liderat la primera franja del matí des de laSexta amb un 16,1% i 332.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' s'ha quedat en un 13,2% i 303.000 des d'Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,3% i 1.432.000.