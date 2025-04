Ana Rosa Quintana torna contra el Govern i assenyala Pedro Sánchez després de l'apagada

Ana Rosa Quintana ha tornat a criticar durament a Pedro Sánchez després del tall de llum que va afectar Espanya el 28 d'abril. La presentadora, coneguda pels seus habituals atacs al president, va dedicar el seu editorial a 'El Programa de Ana Rosa' a llançar una acusació sobre la manca de respostes per part del govern.

"Tall elèctric i tall informatiu. Espanya es va quedar a les fosques, sense llum ni informació. El president va trigar sis hores i mitja a comparèixer per aportar una mica de llum sobre el que va passar. Un discurs en què va anunciar una cosa que ja sabíem, que s'havia anat la llum, però no va aclarir res més, i tal com va arribar se'n va anar i ens va tornar a deixar a les fosques", va començar Ana Rosa Quintana. De fet, no va dubtar a assenyalar, amb sorna, "l'acumulació d'endolls a la Moncloa" com un dels motius del tall.

La periodista de Telecinco va exposar les diverses incògnites que van envoltar el succés, destacant les possibles causes del tall, des d'un ciberatac fins a factors climàtics o fins i tot un excés d'aparells endollats a la Moncloa. "La gent va viure situacions com buscant piles, connectant ràdios, encenent espelmes, celebrant l'encesa de qualsevol fanal, caminant llargues distàncies per arribar a casa, embussos a les carreteres, persones atrapades en ascensors i ajustos en hospitals", va detallar el caos que es va viure als carrers.

| Mediaset

Posteriorment, Ana Rosa Quintana es va centrar en les falles en la comunicació oficial, criticant l'actitud del Govern davant la crisi: "El Govern seguia apagat". "Pedro Sánchez va demanar en la seva compareixença que només féssim cas a la informació dels canals oficials, però no hi havia canals oficials. Només ens arribava alguna informació des del Govern portuguès, des de Brussel·les o des de les ràdios", afegia en la seva crítica.

La indignació d'Ana Rosa Quintana va continuar quan va recordar les declaracions prèvies del president sobre la impossibilitat de patir talls. "El 2022 Sánchez va dir al Senat: 'Espanya mai patirà talls d'electricitat ni escenes apocalíptiques, és un bulo'. Només faltava Fernando Simón dient allò de només hi haurà un o dos minuts de tall", va concloure Ana Rosa Quintana els seus atacs al Govern.