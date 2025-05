La confessió d'Andreu Buenafuente que assenyala directament a Telecinco i Antena 3

Andreu Buenafuente ha tornat a la televisió pública estatal i ho ha fet per la porta gran. El passat dijous 8 de maig va estrenar a La 1 el seu nou programa, 'Futuro imperfecto', que va arrencar amb un estupend 12,8% de share i més de 1,2 milions d'espectadors. Aquest dissabte, el mateix Buenafuente va abordar la seva estrena a la televisió pública a 'Al cielo con ella', conduït per Henar Álvarez.

En la seva intervenció, Andreu Buenafuente va reflexionar sobre el seu camí professional. "[Era la meva primera vegada]a la pública espanyola, el que passa és que jo vinc d'una etapa una mica llarga ja, de 10 anys, a la pública catalana. Ha plogut una mica", va arrencar Andreu Buenafuente.

El pas per les privades, va reconèixer, va ser "irregular", i el seu retorn a una cadena estatal ho interpreta com una mena d'equilibri vital: "Ara tornar em semblava com, no crec en res d'astres i mogudes, però és com cercle que et torna a una posició interessant".

| RTVE

Durant la conversa, va destacar la importància de preservar espais per als formats personals, difícils de trobar en plataformes comercials. "La tele pública l'he defensat tota la vida, em va formar i em va situar on estava. Crec que cal fer coses com fas tu, com la que intento fer jo, que no es pot fer en altres llocs. Perquè aquest programa, on el faràs?", va expressar el presentador. Henar Álvarez va rematar amb complicitat: "Aquí a la casa de tots, on ha de ser?".

Andreu Buenafuente, per la seva banda, va llançar un al·legat final a favor del risc creatiu i la necessitat d'apostar per continguts diferents: "És veritat que la comèdia no és tan fàcil. Estem parlant de programes d'autor, sense pretensions, però és que és autoria pura el teu. És que amb això vas a una privada i et miren amb una cara picassiana de 'clar, clar... bé, anem a veure...'. No ho critico, perquè té les seves lògiques.

"És la pública la que jo crec que ha de donar aquesta bola a la comèdia, música i teatre. Si no, es perden les carreteres de l'audiovisual", sentenciava.