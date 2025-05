El Consell d'Informatius de RTVE investiga 'Mañaneros' i 'Malas Lenguas'

La renovació de les graelles de La 1 i La 2 ha portat un augment de l'audiència, però també una onada de crítiques internes a RTVE.Espais com 'Mañaneros 360', amb Javier Ruiz, i 'Malas Lenguas', presentat per Jesús Cintora, han aconseguit millorar els registres de les seves franges. No obstant això, el Consell d'Informatius ha decidit intervenir després de rebre "nombroses queixes" de professionals de la casa.

El Consell d'Informatius, encarregat de vetllar pels principis editorials de RTVE, ha anunciat que ha obert una investigació "d'ofici" sobre ambdós programes. En el seu comunicat, aclareixen que aquesta acció "s'inicia tant d'ofici com, també, per les nombroses queixes que hem rebut dels professionals d'informació de RTVE".

El nucli de la polèmica no es troba en les dades d'audiència, sinó en el que molts periodistes de la corporació consideren una falta de compromís amb els valors que han de guiar un mitjà públic. La preocupació gira al voltant d'una possible confusió entre informació i opinió, així com una pèrdua de "pluralitat, rigor, independència i neutralitat".

| RTVE

Diversos redactors han manifestat de manera explícita la seva disconformitat amb l'enfocament d'aquests dos programes i alguns han decidit no col·laborar-hi. Aquest malestar no és anecdòtic, i ha activat totes les alarmes en el Consell d'Informatius, que ha recordat de manera taxativa que "els programes de contingut informatiu de RTVE han de complir amb diverses normes".

Aquestes normes, com subratlla el comunicat, no són meres recomanacions editorials, sinó obligacions legals recollides en "la Llei de radiotelevisió pública de titularitat estatal, el seu Mandat Marc, l'estatut de la Informació de RTVE, el nostre manual d'estil, la Llei general de comunicació audiovisual i la pròpia Constitució". En resum, s'exigeix una separació clara entre "informació i opinió", i el respecte a "criteris de rigor, independència, pluralisme, neutralitat i imparcialitat".

| RTVE

Recordem que el Consell d'Informatius de TVE va ser també un dels primers a posicionar-se contra 'La Familia de la Tele' després de la seva estrena. A més, aquestes noves investigacions arriben dos dies després que l'organisme fes públiques les conclusions de la investigació del documental '7291', emès a La 2 i el Canal 24 Horas.

Encara que reconeix el valor dels testimonis, critica que RTVE no realitzés una producció interna per a una data de tal rellevància. "Teníem els mitjans i la capacitat professional per fer-ho. I per fer-ho bé. Programes com 'Crónicas' o 'En Portada' han realitzat múltiples documentals de gran valor informatiu en el passat. No només sobre la pandèmia, sinó també sobre altres efemèrides com el vintè aniversari de l'11-M, el 23-F o sobre la DANA", apunta l'informe.

A més, la investigació ha revelat que "segons les respostes obtingudes, va ser el president de RTVE, en coordinació amb la direcció de TVE, qui va decidir adquirir el documental, sense consultar-ho, per exemple, amb la direcció de programes informatius no diaris". Per al Consell, això reforça la sensació que es va actuar al marge dels procediments establerts i dels criteris editorials recollits en el manual d'estil. A això se suma el fet que 7291 "va ser objecte de controvèrsia política abans de la seva emissió".