Les audiències donen la gran notícia a Javier Ruiz com a presentador de 'Mañaneros 360'

Bones notícies per a Javier Ruiz després de les audiències del seu segon dia al capdavant de 'Mañaneros 360' a La 1. El periodista s'ha incorporat al matinal, que ha donat un gir als seus continguts per oferir un to més d'actualitat política. Amb Adela González des de Roma davant l'actualitat informativa, Javier Ruiz ha presentat en solitari al plató, amb el suport de les audiències.

Recordem que, en la seva estrena, aquest dimarts, 'Mañaneros 360' va aconseguir millorar les seves audiències en marcar un 9,6%, 292.000 seguidors i 1,7M d'espectadors únics. Com és habitual, el seu millor resultat va ser durant les dues primeres hores en pujar a un estupend 11,1% de quota.

No obstant això, en el seu segon dia, 'Mañaneros 360' ha pujat a màxim anual en audiències. L'espai ha millorat un punt de share fins al 10,6% juntament amb 312.000 seguidors i més de 1,9M d'espectadors únics. Per tant, 'Mañaneros 360' millora uns dos punts de quota el que el format venia fent en les últimes setmanes en la franja matinal de La 1.

| RTVE

Cal destacar que, un dia més, 'Mañaneros 360' venia d'un estupend resultat de 'La Hora de La 1', que ha marcat un 14% i 282.000 seguidors. Just després, no aconsegueix millorar en audiències l'antigament anomenada 'Extra' de 'Mañaneros', que marca un pobre 5,7% i 441.000 seguidors.

En la competència, 'El Programa de Ana Rosa' (14% i 326.000) ha liderat,mentre 'Vamos a ver' (12,4% i 384.000) ha baixat des de Telecinco. No pot amb 'Aruser@s', que ha seguit fort, liderant a primera hora del matí des de laSexta amb un fantàstic 16,8% i 383.000 fidels. Just després, 'Al Rojo Vivo' s'ha mantingut en els seus resultats, pujant a un 11% i 413.000.

Per la seva banda, 'Espejo Público' s'ha quedat en un 13,5% i 341.000 seguidors. Per la seva banda, 'La Ruleta de la Suerte' també ha arrasat amb un 21,4% i 1.497.000 espectadors a Antena 3. A més, 'En Boca de Todos' ha resistit després del seu màxim amb un bon 5,9% i 176.000 al matí de Cuatro.